Prepa en Línea-SEP desde EEUU: aspirantes mexicanos tienen hasta el 29 de octubre para postularse, esto debe saber

Los mexicanos que residen en Estados Unidos (EEUU) que desean cursar su bachillerato en línea y obtener el certificado de su país pueden hacerlo a distancia, le contamos sobre la actual convocatoria y cómo registrarse.

El servicio de Prepa en Línea-SEP está diseñado para personas mexicanas con certificado de secundaria, sin importar su edad ni lugar de residencia.

De hecho, gran parte de este programa educativo está dirigido a la comunidad mexicana que radica en el extranjero, aunque también se extiende a extranjeros que residen en México.

La Dirección General del Bachillerato (DGB), a través de Prepa en Línea-SEP, ofrece el servicio gratuito y actualmente está activa la Convocatoria 2025 para la Generación 82 del programa.

En esta oportunidad, el registro para aspirantes permanecerá abierto hasta el miércoles 29 de octubre.

Requisitos para acceder

Tener nacionalidad mexicana

Si eres extranjero, debes demostrar tu estancia legal en México

Contar con certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente

Tener dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles, que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que se mantengan activos durante todo el proceso

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Si no cuentas con CURP puedes tramitarlo en el siguiente enlace de forma gratuita: https://www.gob.mx/curp/.

Acta de nacimiento

El Acta de nacimiento tiene un costo, puedes obtenerla en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/ActaNacimiento/.

Pasos para el Registro

Ingresa al Portal Oficial: Dirígete a la página principal de Prepa en Línea-SEP: www.prepaenlinea.sep.gob.mx. (Convocatorias - 2025 | Prepa en Línea-SEP).

Busca la Convocatoria/Registro: En el portal, busca la sección o el botón que indica "Convocatoria" o "Regístrate aquí" (esto varía según el diseño actual del sitio).

Realiza el Registro Inicial: El sistema te pedirá ingresar datos básicos como tu CURP, nombre, apellidos y un correo electrónico personal vigente (que no haya sido utilizado en convocatorias anteriores).

Sigue las Indicaciones: Una vez completado el registro inicial, el sistema te guiará a través de los siguientes pasos, que generalmente incluyen:

- Cargar tu certificado de secundaria.

- Responder un cuestionario de contexto socioeconómico.

- Activar tu cuenta mediante un correo de confirmación.

¿Cómo funciona?

Al ingresar a la Prepa en Línea-SEP, los alumnos obtendrán acceso a una plataforma con aulas virtuales que contienen recursos como audios, videos, infografías y lecturas en PDF, así como herramientas de comunicación como foros y mensajes, como lo indica el portal de Acceso Latino de la Dundación Carlos Slim.

La Prepa en Línea cuenta con una estructura de 24 módulos que se cursan de manera consecutiva, cada uno con una duración de cuatro semanas, con flexibilidad de horarios y entregad de actividades semanales en la plataforma mencionada.

Es necesario utilizar dispositivos móviles como tabletas o celulares para acceder a los recursos desde cualquier lugar con conexión a internet.

Sin embargo, tenga presente algunas actividades pueden necesitar de programas específicos.

Para los interesados que ya hayan realizado su registro, la SEP ofrecerá una sesión informativa el 30 de octubre (https://youtube.com/live/TGBeCnp8XeQ?feature=share).

