Ciudad de Hialeah entregará cheque a sus residentes en las próximas semanas: sepa de cuánto es

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva propuesta en Hialeah, Florida, podría entregar un reembolso de $200 a miles de propietarios de viviendas en las próximas semanas.

El Concejo de Hialeah aprobó la medida en primera lectura y ahora espera su ratificación el próximo 28 de octubre de 2025 en una segunda lectura y audiencia pública según informa El Comercio.

De recibir el visto bueno final, este alivio financiero beneficiaría a 32 100 contribuyentes que han declarado su propiedad como residencia principal, o "homestead", en la ciudad.

El monto total para esta iniciativa asciende a $6.4 millones, los cuales la administración municipal busca cubrir mediante ajustes en su presupuesto.

Plan financiero

La Chief Operating Officer, Ismare Monreal, detalló el plan financiero para ejecutar el reembolso, señalando que la administración diferirá varios proyectos de infraestructura y reducirá partidas del fondo general.

Específicamente, la ciudad recortará $4.6 millones del presupuesto general, lo que incluye suspender reparaciones de techos en parques y posponer la instalación de cámaras de seguridad.

Además, utilizarán $1.8 millones provenientes de las reservas municipales. Monreal afirmó que, incluso después de utilizar estos fondos, la reserva de Hialeah se mantendrá en $44.2 millones, superando el mínimo requerido de $25 millones.

Este es un dato importante que subraya la solidez fiscal de la ciudad a pesar de la reasignación de gastos.

Sin embargo, algunos comisionados cuestionan la medida, argumentando que el reembolso resulta insuficiente y que la reasignación de fondos afectará la calidad de los servicios públicos.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube