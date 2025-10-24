Oportunidades de empleo en Chicago: conoce cómo utilizar CAREERS para aplicar a trabajos oficiales

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) muchos habitantes prefieren optar por conseguir a empleos gubernamentales, esto, debido a que suelen ofrecer una gama de beneficios atractivos, le indicamos cómo puede encontrar vacantes en Chicago, Illinois.

Estamos hablando de CAREERS Chicago, el sistema de contratación y solicitud de empleo en línea de la Ciudad, donde se publican las vacantes para trabajar directamente en los distintos departamentos y agencias de la administración municipal.

Este es un sitio web en el que, generalmente, cualquier persona que cumpla con los requisitos de elegibilidad para trabajar en EEUU puede buscar empleo.

Es un recurso para el público en general, incluyendo residentes de Chicago y de otras áreas que buscan una carrera en el sector público de la ciudad.

Pero, se debe tener presente que, los requisitos específicos, como educación, experiencia, licencias, entre otros puntos, varían para cada puesto, como se detalla en las publicaciones de trabajo.

“CAREERS está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y permite a los usuarios buscar empleo en la Ciudad de Chicago, revisar anuncios de empleo, completar un perfil de candidato y postularse a puestos vacantes, ¡todo sin necesidad de una sola hoja de papel!” señalan en su web.

Proceso para conseguir empleos a través de CAREERS

Paso 1: Registrarse - Para postularse a cualquier puesto, debe registrarse en el sitio y proporcionar información personal para preparar su perfil de candidato, buscar oportunidades laborales disponibles y enviar solicitudes en línea.

Al enviar una solicitud en línea, es posible que se le solicite escanear o enviar por correo ciertos documentos, como currículum vítae, expedientes académicos, certificaciones o licencias, directamente al Departamento de Recursos Humanos.

Paso 3: Buscar empleo - Después de completar su perfil de candidato en línea, puede buscar ofertas de empleo y postularse en línea.

Cada anuncio incluye información sobre los requisitos mínimos, las funciones y responsabilidades, y la documentación requerida para la solicitud.

Paso 4: Enviar solicitud - Una vez que se haya registrado, completado su perfil de candidato en línea y revisado las vacantes disponibles, puede enviar solicitudes para puestos específicos.

El proceso de solicitud requiere que complete las preguntas de solicitud para evaluar su candidatura. Algunas vacantes también pueden requerir que presente documentos adicionales.

Antes de continuar, revise las instrucciones y los consejos útiles para solicitar empleos en la ciudad de Chicago utilizando el proceso en línea CARRERAS: Ciudad de Chicago :: Empleo en la Ciudad de Chicago.

Consideraciones

La ley federal de Estados Unidos exige que todos los empleadores, incluida la Ciudad de Chicago, exijan a los solicitantes de empleo que presenten prueba de su elegibilidad para trabajar en Estados Unidos.

El Código Municipal de Chicago 2-152-150 prohíbe la contratación de cualquier persona que tenga alguna deuda con la Ciudad de Chicago a menos que la deuda se haya pagado en su totalidad.

La ciudad de Chicago es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo y es favorable a los militares. Toda referencia a patrocinio o recomendación política debe omitirse de todo material de solicitud presentado para empleo en la Ciudad.

Si desea solicitar una adaptación razonable debido a una discapacidad o embarazo para poder participar en el proceso de solicitud, puede comunicarse con la Ciudad de Chicago, Departamento de Recursos Humanos, al 312.744.4976 (voz) o al 312.744.5035 (TTY).

