Tampa construye casi 200 casas asequibles: conoce los requisitos para aplicar

La Ciudad de Tampa, junto con sus socios, ha lanzado un proyecto fundamental para la comunidad, comenzando la construcción de casi 200 unidades de viviendas asequibles en el área de East Tampa.

Esta acción directa y decisiva responde a la creciente necesidad de casas accesibles, garantizando que más residentes tengan la oportunidad de vivir en un entorno seguro y estable.

¿Cuál es el objetivo de la construcción de 200 viviendas asequibles en Tampa, Florida?

La ceremonia de inicio de obra fue un momento clave en la estrategia de vivienda de la ciudad, que busca abordar la crisis de asequibilidad que enfrenta Florida.

Tampa está trabajando activamente en desarrollos de ingresos mixtos, como el proyecto de Marquee Square Apartments que se mencionó en informes recientes, lo que demuestra su compromiso con la diversificación y la inclusión de viviendas subsidiadas.

La construcción de cerca de 200 nuevas unidades en East Tampa no solo incrementa la disponibilidad de hogares, sino que también revitaliza un área de la ciudad con infraestructura moderna y accesible.

Los líderes de la ciudad subrayan la importancia de la colaboración entre el sector público y los promotores privados para alcanzar metas de desarrollo ambiciosas.

¿Quién califica para las viviendas asequibles de Tampa?

La elegibilidad para los programas de vivienda asequible en Tampa depende principalmente de los límites de ingresos establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos y la ciudad.

Generalmente, los programas de alquiler o compra están diseñados para hogares con ingresos bajos y moderados.

Límites de Ingresos: Los solicitantes deben demostrar que su ingreso anual total se encuentra dentro de los límites definidos, que a menudo se expresan como un porcentaje del Ingreso Medio del Área (AMI), como el 80% o menos. La Ciudad de Tampa periódicamente actualiza estos límites.

Otros Requisitos: La elegibilidad también considera el tamaño del hogar, el estatus de ciudadanía o residencia legal, y el cumplimiento con otros criterios específicos del programa (por ejemplo, ser comprador de vivienda por primera vez o cumplir con requisitos de alquiler).

¿Cómo solicitar vivienda asequible en Tampa?

Si estás interesado en conseguir una vivienda asequible en Tampa, hay un proceso que debes seguir. Este puede variar un poco dependiendo de si se trata de proyectos de alquiler o programas de asistencia para la compra.

Identifica el programa: La Ciudad de Tampa ofrece varias opciones, como asistencia para el pago inicial a través del programa DARE to Own the Dream, y trabaja en conjunto con la Autoridad de Vivienda de Tampa (THA) para ofrecer viviendas públicas y vales de elección de vivienda (Sección 8).

Contacta a la autoridad o agencia: Si buscas programas de alquiler subsidiado, lo mejor es comunicarte con la Agencia de Vivienda Pública de Tampa (THA).

Para obtener asistencia en la compra, puedes ponerte en contacto con las agencias de asesoría de vivienda que están aprobadas por la ciudad o con prestamistas que participen en el programa.

Completa la solicitud: Cada programa o propiedad tiene su propia lista de espera y proceso de solicitud.

Los solicitantes deben reunir documentos importantes, como comprobantes de ingresos (talones de pago, declaraciones de impuestos), extractos bancarios e informes de crédito.

Educación obligatoria: En algunos programas de compra, como la asistencia para el pago inicial, los compradores deben completar un curso de educación para compradores de vivienda que es obligatorio.

