Ayuda para calefacción: ciudad de EEUU aprueba cheque de estímulo de $250 para residentes de bajos ingresos

Miles de familias recibirán un nuevo incentivo económico antes del invierno. El plan contempla la entrega de un cheque de estímulo por $250 para ayudar con los altos costos de energía que enfrentan los hogares de bajos ingresos durante la temporada fría.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de La Opinión, la medida fue impulsada por el Departamento del Tesoro de Michigan junto al programa Recursos Asequibles para la Energía (CARE), administrado por Consumers Energy. Esta entidad busca brindar apoyo a los clientes que más lo necesiten ante el incremento de las facturas de calefacción.

El anuncio se enmarca dentro de una serie de programas estatales que pretenden ofrecer alivio económico a distintos sectores de la población, especialmente en contextos de inflación y aumento de precios básicos. Además, programas similares se han implementado en otros estados, con montos y requisitos ajustados a las condiciones locales.

Entrega y requisitos del beneficio

El cheque de estímulo será acreditado directamente en las cuentas de los clientes de Consumers Energy que cumplan con los criterios de elegibilidad.

Según las autoridades, no será necesario presentar una declaración de impuestos adicional para recibir el monto correspondiente al apoyo económico.

Podrán acceder los hogares con ingresos familiares por debajo del 100% del umbral de pobreza federal. La primera fecha de emisión está prevista para el 1 de enero de 2026, priorizando a los usuarios más vulnerables.

El programa CARE, que respalda esta medida, forma parte de las estrategias del gobierno estatal para garantizar el acceso a la energía durante los meses de mayor demanda.

Consumers Energy reiteró su compromiso de mantener disponibles los fondos necesarios para la asistencia directa a los clientes más afectados.

Los responsables del plan señalaron que la meta es fortalecer la equidad energética y reducir la carga económica de los hogares en el periodo invernal, mediante el uso eficiente de los recursos de apoyo estatal y federal.

