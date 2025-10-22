Cheque por inflación en Nueva York: estas son las nuevas fechas de pago

Suscríbete a nuestros canales

Millones de neoyorquinos están esperando con ansias su cheque de reembolso por inflación, pero muchos están enfrentando retrasos en la entrega.

El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York ha abordado la situación y ha aclarado el proceso, así como los nuevos plazos para recibir los pagos.

Nuevas fechas de pago para beneficiarios del cheque por inflación en Nueva York

A finales de septiembre de 2025, el Estado de Nueva York comenzó a enviar cheques únicos que oscilan entre $150 y $400.

Sin embargo, el proceso de distribución, que beneficiará a alrededor de 8.2 millones de hogares según la oficina de la Gobernadora Kathy Hochul, tomará más tiempo del que se había anticipado para algunos.

Las autoridades aclaran que el orden en que se procesan las declaraciones de impuestos de 2023 es lo que determina la secuencia de envío, no el código postal ni el apellido.

Los contribuyentes que califiquen recibirán sus cheques a lo largo de octubre y noviembre de 2025.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York enfatiza que estos pagos son automáticos; los residentes no necesitan presentar ninguna solicitud adicional ni comunicarse con el departamento para recibirlos.

Elegibilidad y recomendaciones opara recibir el cheque por inflación en Nueva York

Para poder recibir el reembolso, el Estado indica que los contribuyentes deben haber presentado el Formulario IT-201 de Declaración de Impuestos sobre la Renta de Residentes de Nueva York correspondiente al año fiscal 2023, reportar ingresos que se encuentren dentro de los límites establecidos y no haber sido reclamados como dependientes en otra declaración.

Los montos del reembolso varían según el estado civil y el ingreso ajustado bruto.

La Gobernadora Hochul también ha alertado a los residentes sobre posibles estafas relacionadas con los cheques de reembolso.

Es importante recordar que el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York nunca llama ni envía mensajes de texto pidiendo información personal o bancaria para procesar el pago.

Si un contribuyente que cumple con los requisitos no ha recibido su cheque para finales de noviembre, el Departamento sugiere esperar un poco más y, si es necesario, ponerse en contacto directamente para averiguar el estado del pago.

