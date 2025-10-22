Walmart ofrece la canasta de alimentos para Acción de Gracias más económica: esto incluye

Suscríbete a nuestros canales

En EEUU, el Día de Acción de Gracias, que se celebrará el jueves 27 de noviembre, encendió nuevamente las alarmas en el presupuesto de las familias.

A medida que millones de hogares se preparan para reunirse alrededor de la mesa, los costos altos de un banquete abundante comienzan a generar una preocupación económica.

Por ello, en busca aliviar esta preocupaciones financieras, el gigante minorista Walmart anunció la disponibilidad de una canasta que está diseñada para alimentar a diez personas por un precio sorprendente y accesible.

Un menú de precio récord que ofrece Walmart

La "Canasta de Acción de Gracias" de Walmart, presentada por primera vez en 2022, fue actualizada para la temporada de 2025 con un precio inigualable de menos de $40.

La cadena asegura que el costo de este paquete para diez personas es el más bajo que ofrecen desde el inicio de la promoción.

Con un gasto promedio inferior a US$4 por persona, el paquete incluye más de 20 productos esenciales, mezclando artículos de marcas propias con marcas nacionales, garantizando una cena completa. La oferta está disponible para su adquisición tanto en las tiendas físicas de Walmart como a través de su plataforma en línea.

¿Qué alimentos trae la canasta de Walmart?

El elemento central del banquete, el pavo, también forma parte de este compromiso de precio. Walmart destaca la inclusión de un pavo Butterball a un costo de US$0,97 por libra, un precio que la compañía afirma no haber ofrecido desde 2019.

La canasta se complementa con una extensa lista de acompañamientos tradicionales. Entre los artículos incluidos se encuentran:

Relleno para pavo

Panecillos

Papas frescas

Zanahorias baby

Maíz y judías verdes

Cebollas fritas y crema de champiñones

Arándanos frescos

Macarrones con queso

Leche evaporada

Calabaza (para el tradicional pay).

Las raíces de la tradición: origen y significado del Día de Acción de Gracias

El Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias) es un pilar fundamental de la cultura estadounidense.

Su origen se remonta a 1621, cuando los colonos de Plymouth, Massachusetts, conocidos como los peregrinos, compartieron un banquete de cosecha con la tribu wampanoag. Esta celebración de tres días fue, esencialmente, un momento de agradecimiento por la supervivencia en el Nuevo Mundo y por el éxito de la primera cosecha, simbolizando un esfuerzo inicial de colaboración y paz entre culturas.

Hoy en día, la festividad se celebra el cuarto jueves de noviembre, fecha establecida como feriado nacional por el presidente Abraham Lincoln en 1863 para promover la unidad durante la Guerra Civil.

Su significado actual se centra en la paz, la reflexión y, sobre todo, la gratitud por las bendiciones recibidas durante el año, reuniendo a familiares y amigos. Los símbolos tradicionales incluyen el pavo, las calabazas y el cuerno de la abundancia (cornucopia), este último representando la riqueza y generosidad de la cosecha otoñal.

Otras opciones para comprar a bajos precios por Acción de Gracias

Aldi se une a la tendencia de las cenas de Acción de Gracias asequibles, ofreciendo un menú completo para diez comensales también por $40.

Siguiendo una estrategia similar a la de Walmart, que ofrece su "Canasta de Acción de Gracias" por debajo de ese mismo precio desde 2022, Aldi presenta su propia alternativa competitiva.

Por esa cifra de $40, los clientes obtienen una lista de 21 artículos esenciales para la celebración. El paquete incluye el elemento central de la cena: un pavo de más de 6 kilogramos, acompañado de guarniciones clásicas como puré de papas, salsa de arándanos, panecillos, macarrones con queso y el tradicional postre de pay de calabaza.

