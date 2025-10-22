Trámites vehiculares

¿Sin licencia?: tome nota de las jornadas que hará el INTT del 22 al 26 de octubre en todo el país

La semana de operativos arrancará en el Zulia y finalizará en el estado Aragua

Por Indira E. Crespo M.
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:09 pm

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) desplegará un extenso cronograma de operativos en varios estados del país, del 22 al 26 de octubre de 2025, para facilitar trámites vehiculares y acercar sus servicios a las comunidades.

Los ciudadanos podrán gestionar sus servicios en espacios habilitados por alcaldías, comunas y entes públicos.

A continuación, el detalle de los puntos de atención por día y estado:

MARTES 22 DE OCTUBRE: En Foco Zulia

Las jornadas iniciarán en el estado Zulia, cubriendo dos municipios clave:

  • Municipio La Cañada de Urdaneta: En las instalaciones del PSUV, sector La Paz.

  • Municipio Maracaibo: En el Muelle Libertador, ubicado en la avenida 5 del Manzanillo, a 15 metros de la Plaza de Las Banderas.

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE: Expansión Nacional

El operativo se expande a cinco estados del país:

  • Zulia (Maracaibo): Muelle del Lago, avenida principal San Francisco.

  • Guárico (Leonardo Infante): Caserío Espino, Valle de la Pascua.

  • Guárico (José Tadeo Monagas): Calle Vuelvan Caras, sede PDVSA, Altagracia de Orituco.

  • Sucre (Sucre): Cámara Municipal de Cariaco.

  • Mérida (Obispo Ramos de Lora): Sector 13 de Abril, El Vigía.

  • Falcón (Píritu): Comunidad de Araguan, Escuela Primaria Asnolda Margarita Capielo, San José de la Costa.

JUEVES 24 DE OCTUBRE: Jornada en el Oriente y Centro

Las comunidades de Anzoátegui, Lara y Falcón recibirán la atención del INTT:

  • Anzoátegui (Pedro María Freites): Centro Cívico de la comunidad indígena Bajo Hongo.

  • Anzoátegui (Anaco): Tercera calle del sector La Florida, Unidad Educativa Agustín Codazzi.

  • Lara (Palavecino): Avenida Intercomunal, sede de la Farmacia San Ignacio, El Placer.

  • Falcón (Mauroa): Casa comunal, comunidad El Palmar, calle principal, Mene Mauroa.

SÁBADO 26 DE OCTUBRE: Cierre en Aragua

La semana de operativos finalizará en el estado Aragua:

  • Aragua (San Sebastián): Tribunal Supremo de Justicia, sector Lourdes, calle Gruta, San Casimiro.

Miércoles 22 de Octubre - 2025
