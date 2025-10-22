¿Sin licencia?: tome nota de las jornadas que hará el INTT del 22 al 26 de octubre en todo el país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) desplegará un extenso cronograma de operativos en varios estados del país, del 22 al 26 de octubre de 2025, para facilitar trámites vehiculares y acercar sus servicios a las comunidades.

Los ciudadanos podrán gestionar sus servicios en espacios habilitados por alcaldías, comunas y entes públicos.

A continuación, el detalle de los puntos de atención por día y estado:

MARTES 22 DE OCTUBRE: En Foco Zulia

Las jornadas iniciarán en el estado Zulia, cubriendo dos municipios clave:

Municipio La Cañada de Urdaneta: En las instalaciones del PSUV, sector La Paz.

Municipio Maracaibo: En el Muelle Libertador, ubicado en la avenida 5 del Manzanillo, a 15 metros de la Plaza de Las Banderas.

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE: Expansión Nacional

El operativo se expande a cinco estados del país:

Zulia (Maracaibo): Muelle del Lago, avenida principal San Francisco.

Guárico (Leonardo Infante): Caserío Espino, Valle de la Pascua.

Guárico (José Tadeo Monagas): Calle Vuelvan Caras, sede PDVSA, Altagracia de Orituco.

Sucre (Sucre): Cámara Municipal de Cariaco.

Mérida (Obispo Ramos de Lora): Sector 13 de Abril, El Vigía.

Falcón (Píritu): Comunidad de Araguan, Escuela Primaria Asnolda Margarita Capielo, San José de la Costa.

JUEVES 24 DE OCTUBRE: Jornada en el Oriente y Centro

Las comunidades de Anzoátegui, Lara y Falcón recibirán la atención del INTT:

Anzoátegui (Pedro María Freites): Centro Cívico de la comunidad indígena Bajo Hongo.

Anzoátegui (Anaco): Tercera calle del sector La Florida, Unidad Educativa Agustín Codazzi.

Lara (Palavecino): Avenida Intercomunal, sede de la Farmacia San Ignacio, El Placer.

Falcón (Mauroa): Casa comunal, comunidad El Palmar, calle principal, Mene Mauroa.

SÁBADO 26 DE OCTUBRE: Cierre en Aragua

La semana de operativos finalizará en el estado Aragua:

Aragua (San Sebastián): Tribunal Supremo de Justicia, sector Lourdes, calle Gruta, San Casimiro.

