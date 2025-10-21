Wells Fargo depositará hasta $5 000 a sus clientes de California este mes: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Wells Fargo distribuirá cheques de hasta $5 000 a ciertos clientes en California este mes, como resultado de un acuerdo de demanda colectiva que ascendió a $19.5 millones.

La compensación surge después de que una acción legal acusara a Credit Wholesale Company, un proveedor de ventas que trabajaba para el banco, de grabar llamadas telefónicas a negocios sin notificar a los interlocutores.

Esta práctica vulneró de forma directa las estrictas leyes de privacidad del estado, que exigen el consentimiento de ambas partes para registrar conversaciones, según informa El Universo.

El acuerdo, aprobado en mayo, beneficia a cualquier individuo o empresa en California que haya recibido una llamada de Credit Wholesale entre octubre de 2014 y noviembre de 2023, cubriendo un periodo de casi una década.

Detalles

Aunque Credit Wholesale no admitió haber cometido una falta, el acuerdo la obliga a modificar sus protocolos de operación. A partir de ahora, un cambio importante en sus prácticas requiere que la compañía informe al inicio de cada contacto telefónico que la conversación se está grabando.

Los pagos a los afectados se procesan automáticamente, simplificando el proceso para los beneficiarios. La cuantificación del pago se basa en la cantidad de llamadas grabadas ilegalmente que califican, con un valor estimado de $86 por cada contacto.

Wells Fargo y Priority Technology Holdings, también vinculadas al caso porque Credit Wholesale operaba como vendedor para ellas, respaldan este acuerdo para resolver el litigio por la violación de privacidad.

