Activa tu asistencia CAPI en Fresno: requisitos y cómo aplicar al beneficio en efectivo

El Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes (CAPI) es una iniciativa completamente financiada por el estado de California que ofrece pagos mensuales a inmigrantes mayores, ciegos o discapacitados que, debido a su estatus migratorio, no pueden acceder al programa federal SSI/SSP.

El Departamento de Servicios Sociales (DSS) del Condado de Fresno se encarga de gestionar este recurso esencial, asegurándose de que los residentes que cumplen con los requisitos reciban el apoyo financiero que realmente necesitan.

Requisitos para ser elegible en el CAPI de Fresno, California

Cumples los requisitos para CAPI si cumple estas condiciones, entre otras:

No eres ciudadano y cumples con el criterio de estatus migratorio de SSI/SSP vigente desde el 22 de agosto de 1996.

Tienes 65 años o más, es ciego o está discapacitado.

No es elegible para SSI/SSP únicamente debido a su estatus migratorio (debe solicitar SSI/SSP o presentar prueba de inelegibilidad de la Administración del Seguro Social).

Resides en California.

Tus ingresos son inferiores a los estándares de CAPI.

Tus recursos están por debajo de los límites permitidos: $2.000 para una persona o $3.000 para una pareja.

¿Te has preguntado cuánto dinero puedes recibir?

Los pagos de CAPI se basan en la cantidad que recibes de los beneficios de SSI/SSP y dependen de factores como tu estado civil, tu situación de vivienda y otros ingresos que puedas tener.

Además, muchos beneficiarios también pueden acceder a programas importantes como Medi-Cal y CalFresh, aunque es necesario que apliquen para cada uno de ellos por separado.

¿Cómo se aplica para CAPI en Fresno?

Para comenzar, debe llenar el formulario de Solicitud CAPI (SOC 814), que está disponible en español, armenio y chino.

El Departamento de Servicios Sociales (DSS) del Condado de Fresno acepta su solicitud de varias maneras:

Por correo: Puedes enviar tu solicitud a DSS, PO Box 1912, Fresno, CA 93718.

Por fax: También tienes la opción de enviar el formulario por fax al (559) 600-7706.

En persona: O simplemente puedes entregar su solicitud en cualquiera de las oficinas del DSS.

Si necesitas más información o desea hablar con un trabajador, puedes llamar al Centro de Contacto del DSS al 1-855-832-8082 (número gratuito) o al (559) 600-1377, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

