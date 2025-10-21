¿Necesitas atención médica en Dallas? Conoce los servicios disponibles gratis o a bajo costo: aplica para inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Dallas refuerza su compromiso con la salud pública al destacar una robusta red de servicios de atención médica gratuitos o a bajo costo, asegurando que los residentes, especialmente aquellos sin seguro o con recursos limitados, accedan a la atención esencial.

Diversas entidades gubernamentales y sin fines de lucro colaboran activamente para eliminar las barreras financieras al cuidado de la salud.

Programas clave que abren las puertas a la atención médica en Dallas

Múltiples iniciativas ofrecen un salvavidas a la comunidad. El Programa de Atención de Caridad (Charity Care Program - CCP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas (DCHHS), por ejemplo, facilita el reembolso a proveedores por servicios de salud pública, inmunizaciones y atención preventiva.

El CCP considera elegibles a individuos no asegurados o con seguro insuficiente y residentes de Texas con un ingreso familiar igual o inferior al 400% del Nivel Federal de Pobreza (Fuente: Dallas County Department of Health and Human Services).

Además, Parkland Health administra la Asistencia Financiera de Parkland (PFA) para residentes del Condado de Dallas.

Aunque no constituye un seguro, PFA aplica descuentos significativos en servicios médicos recibidos en sus ubicaciones, basando el nivel de descuento en el Nivel Federal de Ingresos de Pobreza y el estatus de residencia (Fuente: Parkland Health).

Servicios médicos disponibles para inmigrantes en Dallas

Las Clínicas de Salud Comunitarias son un pilar fundamental en nuestra sociedad. Estos centros brindan atención de alta calidad a precios accesibles, ajustando las tarifas según los ingresos del paciente, sin importar su edad, estado de salud o situación migratoria, destaca CuidadoDeSalud.gov.

Un ejemplo notable de apoyo directo a las familias es The Doctor Spot, que es operado por la Fundación LifeSavers.

Esta organización se enorgullece de ser la única clínica de atención primaria completamente gratuita y segura en el Condado de Dallas.

Ofrecen consultas por enfermedades, chequeos de bienestar, vacunas y mucho más, ubicando sus clínicas de manera estratégica para ayudar a las familias de bajos ingresos a superar las barreras de transporte, detalla LifeSavers Foundation.

Otros servicios para la atención médica en Dallas

Para los niños y las mujeres embarazadas, existen programas gubernamentales como Medicaid STAR y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) que ofrecen cobertura a bajo costo.

Por ejemplo, el Parkland Community Health Plan (PCHP) en el área de Dallas gestiona estos beneficios y proporciona servicios adicionales, como líneas de enfermería disponibles las 24 horas y apoyo en interpretación, indica Parkland Community Health Plan.

Los residentes pueden comunicarse con la línea de información y referencia 2-1-1 Texas para recibir ayuda en la búsqueda de un médico o para acceder a atención médica, asegurando que todos tengan acceso a la información necesaria.

La difusión activa de estos recursos garantiza que los ciudadanos de Dallas puedan tomar las riendas de su salud.

La ciudad y sus colaboradores trabajan arduamente para crear una comunidad más saludable e inclusiva, reafirmando que la salud es un derecho, no un privilegio.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



