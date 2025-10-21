Anuncian pago de cheque de estímulo por $1 000 para este estado de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Alaska comenzó la distribución de una nueva ronda de pagos provenientes del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) en octubre de 2025.

Este es un programa que beneficia especialmente a las familias de bajos ingresos y que se financia con las ganancias de los recursos naturales, como el petróleo y los minerales.

Si bien el monto del PFD para 2025 varía en diferentes reportes, el Departamento de Ingresos de Alaska anunció que el dividendo se fijó en $1 000 por residente elegible según publica La Opinión.

Pagos

Esta inyección de fondos representa un apoyo económico importante para los ciudadanos, quienes reciben una porción anual de los ingresos generados por el fondo estatal.

La distribución de los cheques se realiza en fechas específicas, dependiendo del estado de la solicitud del contribuyente.

Específicamente, las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentran en estado "Elegible-No Pagado" a partir del 13 de octubre de 2025, se distribuirán el 23 de octubre de 2025.

Un segundo grupo con el mismo estatus al 12 de noviembre de 2025, recibirá su pago el 20 de noviembre de 2025.

¿Cómo obtenerlo?

Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos de residencia. El PFD está diseñado para toda la población del estado, pero exige que los solicitantes demuestren un vínculo continuo con Alaska.

En primer lugar, la persona debe haber sido residente de Alaska durante al menos 12 meses consecutivos y tener la intención de permanecer en el estado indefinidamente.

Además, el solicitante no debe haber solicitado residencia en otra entidad, y se le prohíbe haber estado encarcelado por un delito grave o ciertos delitos menores.

Este programa no solo cumple una función distributiva, sino que también subraya la política del estado de compartir su riqueza natural con sus habitantes.

