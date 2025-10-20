Robos en cuatro minutos: el nuevo modus operandi que alarma a vecinos de Miami-Dade

Suscríbete a nuestros canales

Modus operandi es la palabra que más repiten los vecinos de Southwest 107th Terrace y Southwest 138th Place tras una serie de robos nocturnos en Miami-Dade.

La madrugada del jueves 16 de octubre, tres hombres llegaron en una pick-up y despojaron a un vehículo de sus llantas en menos de cuatro minutos.

Aunque el hecho no dejó heridos, sí encendió las alertas en la comunidad. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los delincuentes ejecutaron el robo con precisión milimétrica.

El modus operandi detrás de los robos de llantas

Según testigos, los ladrones primero identifican el vehículo objetivo. Luego estacionan estratégicamente entre dos casas para evitar ser detectados desde la calle.

En segundos, desmontan los neumáticos, incluyendo rines, y colocan bloques de ladrillo para sostener el chasis. Usan los mismos que encuentran en los jardines de las viviendas.

Expertos en velocidad y discreción

El vehículo afectado fue un Toyota Corolla. El vecino afectado describió a los autores como “expertos”, destacando que el carro de los ladrones tenía una luz frontal muy potente.

Las autoridades confirmaron que este tipo de robo se ha vuelto frecuente en el suroeste del condado. La rapidez y el silencio son parte clave del método.

Robos similares en otras zonas de Florida

En 2023, seis vehículos fueron intervenidos en el complejo 850 Living, en Miami. Los ladrones usaron bloques para equilibrar los autos tras quitar las llantas.

En 2017, dos adolescentes fueron detenidos en Hialeah por aplicar el mismo sistema. Las investigaciones revelaron que revendían los neumáticos en el mercado informal.

¿Qué buscan los delincuentes?

Los modelos más afectados suelen ser Toyota, por la alta demanda de sus repuestos. Las llantas robadas se comercializan sin trazabilidad en talleres o redes informales.

Además, los ladrones prefieren zonas residenciales con poca vigilancia directa y acceso rápido a vías principales. El uso de vehículos tipo pick-up facilita el transporte de los neumáticos.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades recomiendan instalar cámaras con visión nocturna, reforzar la iluminación exterior y evitar dejar vehículos estacionados en zonas oscuras o aisladas.

También sugieren reportar cualquier movimiento sospechoso y compartir grabaciones con los cuerpos policiales para facilitar la identificación de patrones delictivos.

