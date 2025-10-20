Patria activa nuevos bonos desde este 20 de octubre: montos y quiénes los cobran

Suscríbete a nuestros canales

Desde este lunes 20 de octubre, el Sistema Patria activa nuevos bonos y montos para ciertos registrados en el monedero digital gubernamental.

Estos estipendios son parte de los programas sociales que ofrece la plataforma, así como complementos del ingreso mínimo integral de los venezolanos.

¿Qué bonos comenzará a pagar Patria desde este 20 de octubre?

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Ingreso contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 9.950 bolívares. La suma otorgada en septiembre de 2025 fue por 7.800 bolívares o $ 46,82 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Bono Fin de Año : Se estima un pago aproximado de 1.990 bolívares. También para pensionados del IVSS y del Sistema Patria.

: Se estima un pago aproximado de 1.990 bolívares. También para pensionados del IVSS y del Sistema Patria. Bono Misión "Robert Serra" : En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

por un monto estimado de 1.057,50 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Nota: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

