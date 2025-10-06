EXTRAOFICIAL: cronograma de pagos de aguinaldos 2025 en la administración pública

Suscríbete a nuestros canales

Históricamente durante los primeros 10 días del mes de octubre inicia el pago de los aguinaldos en los entes del Estado. En el 2024, este benefició comenzó a cancelarse el 10 de octubre.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento.

Cronograma extraoficial del pago de los aguinaldos

Para este año 2025, se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han venido asignando. A continuación presentamos el cronograma probable de pago:

Primer mes de aguinaldo: entre el 10 y 15 de octubre

Segundo mes de aguinaldo: entre el 3 y 7 de noviembre

Tercer mes de aguinaldos: entre el 25 y 28 de noviembre

Se desconoce si desde el gobierno venezolano pagarán alguna bonificación especial de fin de año, o un cuarto mes de aguinaldos.

El pago de los aguinaldos en Venezuela es un estipendio que se entrega tradicionalmente en el último trimestre del año a todos los trabajadores públicos, pensionados y jubilados.

