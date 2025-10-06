Patria trae nuevos bonos: montos activos que entrega este 6 de octubre 

Suscríbete a nuestros canales

Para este lunes 6 de octubre, la plataforma del Sistema Patria mantiene activos una serie de bonos en su monedero digital.

Los estipendios son entregados de manera directa y gradual a cada beneficiario registrado en el programa social que corresponda.

¿Qué bonos están activos este 6 de octubre en el Sistema Patria?

Entre los beneficios sociales que comenzó a entregar el Sistema Patria en las últimas horas figuran los siguientes:

Bono Único Familiar: Por 2.700 bolívares.

Bono complementario: 900,00 y 1.800,00 bolívares.

El mensaje de notificación: "Llegó la Navidad! Luz y alegría alumbran a todo el pueblo venezolano. Un país que respira vida, Paz y felicidad. ¡Celebremos en familia!" será enviado a quienes lo reciban.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Este estipendio es para quienes anteriormente recibían pagos con los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

De acuerdo con el reporte oficial del sistema Patria, este beneficio se entregará del 3 al 8 de octubre de 2025.

Para activar el pago en el Sistema Patria, los usuarios y usuarias registrados deben seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos'.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

