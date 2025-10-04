Patria paga nuevos bonos: conozca los montos que cobra del 6 al 11 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria pagará una serie de bonos del 6 al 11 de octubre de 2025 que se activarán en la billetera digital.

De acuerdo con el reporte mensual de la plataforma y sus canales aliados, estos pagos están dirigidos a ciertos registrados con los programas del Carnet de la Patria.

¿Qué bonos pagará Patria del 6 al 11 de octubre?

Entre los bonos por pagar del Sistema Patria en los próximos días figuran los siguientes:

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 956,20 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 637,50 bolívares.

100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares.

Bono Único Familiar: Por 2.700 bolívares.

Bono complementario: 900,00 y 1.800,00 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Cómo cobrar los bonos?

Inicia sesión en el Sistema Patria.

Dirígete a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

Es de recordar que el Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

