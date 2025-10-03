Bono Único Familiar octubre 2025: ¿cuándo vence el plazo en Patria para cobrarlo?

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Sistema Patria comenzó a pagar el Bono Único Familiar que corresponde al mes de octubre de 2025.

Este estipendio es para quienes anteriormente recibían pagos con los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Bono Único Familiar octubre 2025

"La entrega se realizará de manera directa y gradual. El mensaje de notificación: «¡Llegó la Navidad! Luz y alegría alumbran a todo el pueblo venezolano. Un país que respira vida, Paz y felicidad. ¡Celebremos en familia!» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero", agrega el blog Patria en su sitio web.

De acuerdo con el reporte oficial del sistema Patria, este estipendio se entregará del 3 al 8 de octubre de 2025.

Este pago es indexado y protege por lo menos a seis millones de familias, según el reporte oficial.

Según se pudo conocer, este pago se entrega por 2.700,00 bolívares.

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

Se espera que próximamente sea activado el pago complementario del estipendio que también corresponde a octubre 2025.

Para activar el pago en el Sistema Patria, los usuarios y usuarias registrados deben seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos'.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube