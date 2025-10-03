Patria comienza a pagar el Bono Único Familiar octubre 2025: este es el nuevo monto

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 3 de octubre, el Sistema Patria comenzó a pagar el Bono Único Familiar a través de su monedero digital.

Este estipendio llegó con un ajuste en su monto; esto en comparación con septiembre, cuando los beneficiarios recibieron pagos por 2.200,00 bolívares, unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Patria comienza a pagar el Bono Único Familiar octubre 2025

El blog Patria confirmó la asignación de octubre 2025 para quienes anteriormente se beneficiaban con los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

De igual modo, el Sistema Patria precisó que la asignación se efectuará del 3 al 8 de octubre de 2025.

"La entrega se realizará de manera directa y gradual. El mensaje de notificación: «¡Llegó la Navidad! Luz y alegría alumbran a todo el pueblo venezolano. Un país que respira vida, Paz y felicidad. ¡Celebremos en familia!» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero", agrega la publicación oficial.

Según se pudo conocer, este pago se entrega por 2.700,00 bolívares.

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

Se espera que próximamente sea activado el pago complementario del estipendio que también corresponde a octubre 2025.

