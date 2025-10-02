Patria activará en las próximas horas bono especial: ¿Quiénes lo reciben?

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, la plataforma del Sistema Patria activará un bono especial para ciertos beneficiarios registrados en los programas sociales.

El estipendio forma parte de las ayudas económicas que se otorgan los primeros días de cada mes por parte del Gobierno Nacional.

¿Qué bono especial activará Patria en las próximas horas?

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros.

Durante septiembre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.200,00 bolívares, unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 740, 1.480 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 2.510, 850 y 1.700 bolívares.

Nota: Se debe recordar que los montos del Bono Único Familiar son establecidos por el Ejecutivo, por lo que la suma señalada solo es un estimado no oficial.

El Bono Único Familiar se entrega como una nueva fase de protección social y atención a las familias vulnerables y a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo, trabajando en estrecha unión con las Comunas y el Poder Popular.

Así se cobran los bonos en el Sistema Patria

Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria

Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”.

El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos.

Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube