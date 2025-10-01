Cuatro bonos activos en el monedero Patria este 1 de octubre: sepa los montos

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 1 de octubre, la plataforma del Sistema Patria mantiene activos cuatro bonos en su monedero digital.

Los estipendios son entregados de manera directa y gradual a cada beneficiario registrado en el programa social, según corresponda.

¿Cuáles son los bonos activos en Patria este 1 de octubre?

Entre los beneficios sociales que comenzó a entregar el Sistema Patria en las últimas horas figuran los siguientes:

Bono Cultores Populares: 7.400 bolívares.

bolívares. Bono Cuadrante de Paz : Por 12.740,00 bolívares.

: bolívares. Bono de Corresponsabilidad y Formación (empleados públicos) : Por 20.850,00 bolívares.

: bolívares. Bono El Buen Pastor: Por 2.200,00 bolívares.

¿Qué bonos se activarán en los próximos días en el Sistema Patria?

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante septiembre, los beneficiarios recibieron pagos por 2.200,00 bolívares , unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 740, 1.480 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 2.510, 850 y 1.700 bolívares.

unos 14,71 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 740, 1.480 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de octubre los pagos rondarán los 2.510, 850 y 1.700 bolívares. Bono de Corresponsabilidad y formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial.

Misión 100% Amor Mayor por 130,00 bolívares.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube