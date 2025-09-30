Sistema Patria: inicia pago de bono especial este 30 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de la ayuda económica que otorga el Gobierno Nacional a los funcionarios públicos de nómina especial o personal de confianza, este 30 de septiembre, el Sistema Patria inició el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación.

De acuerdo con lo informado por el Canal IVSS Pensionados de Venezuela en Telegram, el monto que está siendo asignado va desde los Bs 20.850 hasta los Bs 46.750.

Sin embargo, el monto puede variar dependiendo el cargo y el ente en que trabaja el beneficiado. Esta bonificación está destinada a trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas y personal militar.

Los beneficiarios reciben un mensaje de texto (SMS) del número corto 67373 o por la aplicación veMonedero cuando el pago ha sido depositado.

