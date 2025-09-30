Maduro sobre el hate contra Louis BPM y Farruko: Activaron granja de bots contra ellos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la “extrema derecha” activó una granja de bots contra el rapero venezolano Louis BPM y el cantante puertorriqueño Farruko, por expresar su deseo de “no querer guerra” en el país.

“Quienes le están cayendo en las redes (sociales) son los influencers de Miami, que son unos fracasados que cuando quisieron llenar de violencia a Venezuela (anteriormente) fracasaron. Ellos dirigen miles de bots para que los ataquen, para que no defienda el sagrado derecho de la paz para el país”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

El pasado 26 de septiembre, el rapero Louis BPM se presentó en los Premios Juventud 2025, llevando una franela estampada con la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”, gesto se produjo durante su presentación junto a Farruko y Makaco El Cerebro, con quienes cantó temas como Pancc, Oe Oe y Canaima.

La frase “expresa el sentimiento abrumador de toda la juventud venezolana”, enfatizó Maduro.

Proceso de consulta

Durante el programa, el primer mandatario informó que inició el proceso de Consulta del Decreto Constitucional de Estado de Excepción, para proteger la integridad del país frente a las acciones militares que impulsa Estados Unidos contra Venezuela.

“Ya hoy arrancó el proceso de Consulta del Decreto Constitucional de Estado de Excepción para decretar un Estado de Conmoción Exterior, de acuerdo a la Constitución, para proteger a nuestro pueblo, la paz y la estabilidad (...) si Venezuela fuera agredida militarmente por Estados Unidos”, dijo Maduro