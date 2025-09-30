Estos funcionarios colombianos renuncian a su visa de Estados Unidos: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

Varios funcionarios públicos del Gobierno de Colombia renunciaron a su visa de Estados Unidos, como un gesto de “solidaridad” al presidente Gustavo Petro, luego de que la Administración de Donald Trump le revocara el documento.

Una decisión que anunció el pasado viernes el Departamento de Estado tras la participación del mandatario de la nación neogranadina en una manifestación en Nueva York, donde, entre otras cosas, pidió a los soldados del país norteamericano que “desobedezcan la orden de Trump”.

“Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias“, anunció la oficina en su cuenta en X.

Estos son los funcionarios colombianos que renunciaron a la visa, hasta el momento:

Secretario jurídico de la Presidencia de la República, Augusto Ocampo

Ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio

Ministro de Hacienda, Germán Ávila

Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque

Sin embargo, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, le revocaron la visa, así lo dio a conocer en su cuenta en X con un mensaje de la Sección Consular de Estados Unidos en donde se le informó que sus visas fueron canceladas para entrar al territorio norteamericano.

Aunque, le informan al funcionario que cuando lo desee puede volver a solicitar la visa norteamericana.