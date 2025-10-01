Inicia el pago con aumento de estos megabonos por el Sistema Patria: uno de ellos por más de Bs. 20.000

El Gobierno Nacional, a través de la Plataforma Patria, ha reactivado la entrega de una serie de bonos especiales correspondientes al mes de septiembre de 2025, como parte de su estrategia de apoyo a diversos sectores sociales y laborales.
Esta asignación incluye un beneficio para el personal de la administración pública estratégica que supera los 20.000 bolívares.
Los pagos, que comenzaron a reflejarse este martes, están dirigidos a grupos específicos, con montos ajustados para el presente período.
Bonos especiales y montos actualizados
Entre los beneficios otorgados, el Bono Corresponsabilidad y Formación destaca por su monto.
Dirigido a los trabajadores que forman parte de la nómina especial de las empresas estratégicas del Estado, la asignación es de 20.850,00 bolívares, equivalentes a $117.39 según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Adicionalmente, se iniciaron los pagos para otros grupos prioritarios:
Bono Cuadrantes de Paz
Por un monto de 12.750,00 y es destinado a funcionarios que integran este sistema de seguridad.
Bono Cultores Populares
El monto asignados es de 7.400 bolívares, y es dirigido a la comunidad de cultores y artistas populares.
Bono El Buen Pastor
2.200,00, y su asignación para la comunidad cristiana, en específico al cuerpo directivo de iglesias.
Las autoridades han instado a los beneficiarios a ingresar a la Plataforma Patria para aceptar la asignación y realizar la transferencia correspondiente a sus cuentas bancarias.
¿Cómo registrarse en Patria para cobrar los bonos?
Ingresa a la página web del Sistema Patria (www.patria.org.ve) y completa tu registro de la siguiente forma.
Es importante que estés inscrito para que puedas cobrar el bono:
- Ingresa a la web del Sistema Patria y haz clic en 'Usuario/contraseña'.
- Selecciona el botón 'Regístrate'.
- Deja datos como tu número de cédula, teléfono celular, género, fecha de nacimiento, solicita un código de validación, escribe el código de seguridad, y haz clic en 'Continuar'.
- Valida tu número de teléfono con el código que te llegará por mensaje.
- Coloca tus nombres y apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta donde vives.
- Ingresa una contraseña segura y luego haz clic en 'Registrar'.
- Corrobora que el registro haya sido exitoso. Haz clic en 'Entrar'.
- Luego se desplegará una pestaña donde deberás colocar tu número de cédula, escribir el código de seguridad y darle a 'Continuar'.
- Coloca tu contraseña para ingresar.
- Finalmente, tu cuenta en la Plataforma Patria ya estará disponible.
