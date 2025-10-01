Inicia el pago con aumento de estos megabonos por el Sistema Patria: uno de ellos por más de Bs. 20.000

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través de la Plataforma Patria, ha reactivado la entrega de una serie de bonos especiales correspondientes al mes de septiembre de 2025, como parte de su estrategia de apoyo a diversos sectores sociales y laborales.

Esta asignación incluye un beneficio para el personal de la administración pública estratégica que supera los 20.000 bolívares.

Los pagos, que comenzaron a reflejarse este martes, están dirigidos a grupos específicos, con montos ajustados para el presente período.

Bonos especiales y montos actualizados

Entre los beneficios otorgados, el Bono Corresponsabilidad y Formación destaca por su monto.

Dirigido a los trabajadores que forman parte de la nómina especial de las empresas estratégicas del Estado, la asignación es de 20.850,00 bolívares, equivalentes a $117.39 según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Adicionalmente, se iniciaron los pagos para otros grupos prioritarios:

Bono Cuadrantes de Paz

Por un monto de 12.750,00 y es destinado a funcionarios que integran este sistema de seguridad.

Bono Cultores Populares

El monto asignados es de 7.400 bolívares, y es dirigido a la comunidad de cultores y artistas populares.

Bono El Buen Pastor

2.200,00, y su asignación para la comunidad cristiana, en específico al cuerpo directivo de iglesias.

Las autoridades han instado a los beneficiarios a ingresar a la Plataforma Patria para aceptar la asignación y realizar la transferencia correspondiente a sus cuentas bancarias.

¿Cómo registrarse en Patria para cobrar los bonos?

Ingresa a la página web del Sistema Patria (www.patria.org.ve) y completa tu registro de la siguiente forma.

Es importante que estés inscrito para que puedas cobrar el bono:

Ingresa a la web del Sistema Patria y haz clic en 'Usuario/contraseña'. Selecciona el botón 'Regístrate'. Deja datos como tu número de cédula, teléfono celular, género, fecha de nacimiento, solicita un código de validación, escribe el código de seguridad, y haz clic en 'Continuar'. Valida tu número de teléfono con el código que te llegará por mensaje. Coloca tus nombres y apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta donde vives. Ingresa una contraseña segura y luego haz clic en 'Registrar'. Corrobora que el registro haya sido exitoso. Haz clic en 'Entrar'. Luego se desplegará una pestaña donde deberás colocar tu número de cédula, escribir el código de seguridad y darle a 'Continuar'. Coloca tu contraseña para ingresar. Finalmente, tu cuenta en la Plataforma Patria ya estará disponible.

