¡Atención migrantes en EEUU! Nueva tarifa para solicitar asilo: este es el monto

Solicitantes de asilo deben realizar un pago de $100 para sus trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), una medida derivada de una ley fiscal.

El pago de $100 debe hacerlo hoy cualquier persona que presentó su solicitud de asilo (Formulario I-589) el 30 de septiembre de 2024 o después.

Quienes hicieron la solicitud antes de esa fecha no tienen que pagar la cuota inicial. Este es un pago único al momento de presentar la solicitud.

¿En qué consiste el pago anual?

El segundo cobro es un pago anual de $100 que aplicará a todas las personas con un caso de asilo pendiente con USCIS por más de 365 días.

La abogada de inmigración Shirley Zambrano, explica que esta cuota se paga por solicitante principal, no por cada familiar incluido en la aplicación.

¿Qué implica el pago de $100 para las solicitudes de asilo?

El pago de $100 para las solicitudes de asilo es una nueva obligación que impacta a los inmigrantes, según la ley fiscal de Donald Trump. La tarifa es anual, y USCIS enviará un aviso personal con la fecha límite y el monto exacto.

No existen exenciones ni reducciones para este pago. La abogada Zambrano recomienda ser proactivo y hacer el pago hoy mismo si la solicitud se presentó después del 30 de septiembre de 2024.

¿Cuáles son las consecuencias si no se paga la cuota?

Si el solicitante ignora el aviso y no paga, USCIS puede considerar que no se cumplieron los requisitos del trámite. La abogada Zambrano advierte que esto puede llevar a que el caso de asilo se considere abandonado.

La falta de pago también puede resultar en que el juez dé una orden de deportación o que el procesamiento del caso se retrase.

