México ajusta las transferencias bancarias: así opera el nuevo límite desde este miércoles 1 de octubre

A partir de este miércoles 1 de octubre entra en marcha un nuevo esquema de seguridad para las operaciones a través de banca móvil y en línea en México.

Este candado lleva por nombre Monto Transaccional del Usuario (MTU), una herramienta que permitirá poner límites a las cantidades de dinero que envías a otras cuentas.

México ajusta las transferencias bancarias

Cada usuario determina el monto máximo a transferir por operación, pero algunos bancos permitirán otras opciones, como topes por día, semana o mes.

La medida no afecta operaciones en ventanilla ni pagos con tarjeta física, segú el reporte de medios locales.

Los cambios no serán aplicables a las cuentas bancarias Nivel 1 (es decir, aquellas que reciben transferencias de hasta 750 unidades de inversión -Udis- al mes, unos 6,409 pesos), ni a sus servicios, créditos y tarjetas de débito o crédito asociadas a dichas cuentas, refiere El Economista.

Hasta este martes 30 de septiembre, los bancos ofrecen la opción para configurar el MTU en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales.

En caso de que no lo actives, se asignará automáticamente un límite de 1,500 Udis, que equivalen a cerca de 12,800 pesos.

Además, desde el 1 de enero de 2026, tener el MTU configurado será obligatorio; de no ser así, el banco impondrá un límite que se base en tu historial de transacciones.

