¿Te cancelaron la visa para entrar a EEUU? Estas son las rutas legales para recuperarla

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez más personas enfrentan la revocación de su visa estadounidense por incumplimientos migratorios. Aunque el proceso genera incertidumbre, existen mecanismos legales para intentar revertir la decisión.

Este beneficio migratorio puede recuperarse si se actúa con rapidez y asesoría adecuada.

La clave está en conocer las rutas disponibles. Dos alternativas principales permiten a los afectados iniciar un proceso formal ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Visa revocada: ¿cómo iniciar el proceso de recuperación?

La primera opción es apelar la decisión ante la Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO) o la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración (BIA). El formulario I-290B debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial.

Una vez ingresada la solicitud, el Departamento de Seguridad tiene hasta 180 días para emitir una respuesta. En casos complejos, puede requerirse documentación adicional o evaluación extendida.

¿Cuándo aplicar al ‘waiver’ migratorio?

La segunda vía es solicitar un perdón migratorio (‘waiver’), especialmente si la inadmisibilidad se relaciona con fraude, delitos menores o presencia ilegal. El formulario I-601 permite iniciar este trámite ante USCIS.

Para obtener el perdón, el solicitante debe demostrar que su exclusión causaría sufrimiento extremo a un familiar directo residente o ciudadano estadounidense. El proceso cuesta entre USD $795 y $1.050, y puede tardar de 6 a 24 meses.

Recomendaciones clave para evitar errores

Según El Comercio, expertos recomiendan contar con asesoría legal especializada. Intentar resolver el caso sin apoyo profesional puede complicar el expediente y reducir las posibilidades de éxito.

Si ninguna de las opciones anteriores es viable, se puede presentar una nueva solicitud de visa. Desde septiembre de 2025, este trámite exige entrevista presencial para todas las edades y el pago adicional de USD $250 por concepto de Visa Integrity Fee.

¿Qué más debes saber?

La Embajada de EEUU recuerda que quienes soliciten visas F, M o J deben entregar sus identificadores de redes sociales. Este requisito forma parte del nuevo protocolo de verificación.

Finalmente, mantener los plazos de estadía y cumplir con las condiciones migratorias es esencial para evitar revocaciones futuras.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube