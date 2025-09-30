Alerta sobre nuevo cambio del IRS: estos contribuyentes pierden ventaja fiscal en sus aportes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que a partir de 2026 entrará en vigor una nueva normativa que eliminará un beneficio económico relevante para miles de contribuyentes estadounidenses.

La medida forma parte de la Ley SECURE 2.0, aprobada en 2022, y busca modificar el tratamiento fiscal de ciertos aportes jubilatorios.

Aunque el objetivo oficial es fortalecer la transparencia tributaria y anticipar ingresos fiscales, expertos advierten que el cambio afectará directamente a adultos mayores con ingresos elevados.

¿Qué beneficio económico perderán los contribuyentes?

A partir de 2026, los estadounidenses de 50 años o más que ganen más de US$145.000 deberán pagar impuestos sobre sus contribuciones de recuperación al plan 401(k).

Hasta ahora, estas aportaciones eran opcionales y se realizaban antes de impuestos, lo que permitía deducir hasta US$4.000 anuales.

Con la nueva ley, ese beneficio económico desaparece para quienes superen el umbral de ingresos.

En tal sentido, el gobierno federal recibirá los impuestos por adelantado, lo que representa un giro histórico en la política fiscal del IRS.

Impacto en jubilados y trabajadores activos

Según The Sun, esta es la primera vez que el IRS aplica una restricción fiscal de este tipo. La medida podría afectar la planificación financiera de jubilados y adultos mayores en etapa laboral.

El umbral se calcula según el ingreso del año anterior. Por ejemplo, quienes ganen más de US$145.000 en 2025 perderán el beneficio en 2026. Sin embargo, los trabajadores con múltiples empleadores podrían conservarlo si no superan el límite en cada empresa.

¿Quiénes quedan exentos?

Los trabajadores autónomos con altos ingresos no se verán afectados, ya que no perciben salarios tradicionales.

También quedan exentos los nuevos empleados durante sus primeros años de contratación.

Además, los planes establecidos antes del 29 de diciembre de 2022, los planes gubernamentales y aquellos con menos de 10 empleados no estarán obligados a aplicar la inscripción automática ni el nuevo esquema tributario.

Cambios en los planes de ahorro

La Ley SECURE 2.0 también exige inscripción automática en los nuevos planes 401(k) y 403(b), con contribuciones iniciales entre el 3 % y el 10 %.

Esta medida busca ampliar la cobertura jubilatoria, aunque genera dudas sobre su implementación definitiva debido al cambio de administración presidencial previsto para 2025.

El IRS recomienda a los patrocinadores de planes proceder de buena fe mientras se aprueban los reglamentos finales.

Los contribuyentes, por su parte, deberán revisar sus estrategias de ahorro antes de que el beneficio económico desaparezca.

