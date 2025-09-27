¿Qué tipo de beneficiarios del Seguro Social cobrarán este 1 y 3 de octubre en EEUU? Sepa cuánto va a recibir

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del mes de octubre inicia una nueva ronda de pagos de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), sepa quiénes cobrarán la primera “semana” de octubre y cuánto les correspondería recibir.

Recordemos que la SSA cuenta con calendarios mensuales que indican los días exactos en los que cada uno de los tipos de beneficiarios pueden recibir su dinero, pero hay que tener en cuenta que este puede sufrir variaciones.

Aunque, al menos para los primeros dos pagos, el calendario seguirá con una tanda de pagos regular, sin pagos adelantados.

Detalles sobre los pagos del 1 y 3 de octubre

Entonces, el próximo miércoles 1 de octubre solo recibirán pagos los beneficiarios que forman parte de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Estos beneficios se destinan a adultos y niños con discapacidades que tienen ingresos y recursos limitados.

La fecha debe a que la SSA generalmente paga el SSI el primer día de cada mes, a menos que caiga fin de semana o feriado, en cuyo caso deben adelantar el pago al último día previo hábil.

Por otra parte, el viernes 3 de octubre recibirán pagos aquellos que reciben dinero por jubilación, sobrevivientes y por concepto de Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) que cumplan con cierta característica.

Específicamente para aquellos que comenzaron a recibir sus beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

Esto se debe a que la SSA utiliza una estructura de dos calendarios principales.

Uno para los beneficiarios más nuevos (cuyas fechas de pago son escalonadas por fecha de nacimiento a lo largo del mes)

Otro para aquellos que ya recibían beneficios antes de mayo de 1997, a quienes se les paga el día 3 de cada mes.

Montos que van a recibir los beneficiarios

Las cantidades varían drásticamente entre los programas de SSI (basado en la necesidad económica) y Jubilación (basado en el historial de trabajo).

En el caso del SSI, pago del miércoles 1ro de octubre, que es un pago federal suplementario para personas con bajos ingresos, el monto depende de sus otros ingresos y circunstancias de vida.

Con un pago máximo federal de $967 por persona o un máximo federal por parejas casadas de hasta $1.450

Ahora, en el caso de los trabajadores retirados que cobran el viernes 3 de octubre:

Tenga en cuentas que sus pagos se basan en un historial de ingresos de 35 años y la edad de jubilación.

Reciben un beneficio promedio de $1.976.

Hasta un beneficio máximo, para los que se jubilaron a los 62 años de aproximadamente $3.022

Hasta un beneficio máximo, para los que se jubilaron en plena edad, de aproximadamente $4.018

Hasta un beneficio máximo, para aquellos que esperaron hasta los 70 años, de aproximadamente $5.090

Recuerde que el pago máximo lo reciben solo aquellos que han tenido ingresos en el nivel máximo imponible por la Seguridad Social durante al menos 35 años de su vida laboral y que esperan hasta los 70 años para solicitar sus beneficios.

