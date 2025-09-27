La advertencia de USCIS a patrocinadores e inmigrantes en EEUU: sepa qué acciones están bajo la mira y cuáles son las consecuencias

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha estado afianzando los recientes cambios en materia migratoria que han sido anunciados por la actual administración de Donald Trump, entre estos, destaca una publicación en sus redes sociales para hacer una advertencia a los patrocinadores de inmigrantes.

Estamos hablando de un recordatorio realizado por la cuenta oficial de USCIS en la red social X, @USCIS, replicando las declaraciones de su portavoz:

"Es crucial que los patrocinadores y los extranjeros cumplan con sus obligaciones fiscales y no impongan cargas financieras al pueblo estadounidense", dijo Matthew Tragesser.

Bajo la cita compartida señalan que “las personas que patrocinen a extranjeros y que terminen utilizando beneficios públicos enfrentarán consecuencias”.

A pesar que en la publicación compartida no se dice más, la imagen del post redirige a un artículo publicado en dónde se amplían detalles de la advertencia realizada por Tragesser.

Más específicamente, se aclara que la administración de Donald Trump recuerda a los patrocinadores que deben asumir la responsabilidad financiera de sus patrocinados o deberán atenerse a las consecuencias.

Entienda a qué se refiere USCIS

Más específicamente, señalan que tienen bajo la mira a los ciudadanos estadounidenses que patrocinen a migrantes que utilicen prestaciones financiadas por los contribuyentes, tales como:

Cupones de alimentos o asistencia para la vivienda, serán considerados financieramente responsables e incluso podrían enfrentar cargos penales.

Esto está contemplado de esa forma según un memorando compartido por USCIS al citado medio.

Tragesser hace hincapié en que “los contribuyentes estadounidenses no deberían tener la obligación de subsidiar a extranjeros cuando sus patrocinadores financieros han prometido hacerlo”.

En la misma línea, USCIS manifiesta que la mayoría de los inmigrantes con vínculos familiares deben estar patrocinados por un ciudadano o residente permanente legal al solicitar la tarjeta verde.

Reiterando que el patrocinador se compromete a asumir la responsabilidad financiera de los inmigrantes, garantizando así que quienes buscan la residencia en EEUU cuenten con los medios necesarios para mantenerse y no dependan de prestaciones públicas.

Consecuencias

En este sentido, advierten que si un migrante recibe prestaciones públicas sujetas a la comprobación de recursos (prestaciones públicas financiadas por el gobierno federal o estatal, como asistencia social o asistencia en efectivo) mientras recibe el apoyo de su patrocinador tendrán que responsabilizarse.

¿Cómo deberán hacerlo? Explican que la agencia que proporcionó dicha prestación puede solicitarle que reembolse el costo.

Además, si no se reembolsa el costo, la agencia puede demandar al patrocinador para que reembolse el costo, los honorarios legales y otros costos asociados.

Pero, eso no es todo, el memorando también recuerda a los patrocinadores que los propios migrantes pueden demandarlos si no les brindan suficiente apoyo financiero.

Por otra parte, si se descubre que un patrocinador mintió intencionalmente en su documentación de patrocinio, puede estar sujeto a un proceso penal en la "máxima medida" de la ley.

“Si se sospecha fraude, los casos pueden remitirse a la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS para su revisión e investigación” (…) Si un patrocinador proporciona información fraudulenta o falsa a sabiendas y deliberadamente, el USCIS considerará insuficiente la declaración jurada de patrocinio y podrá denegar la solicitud de ajuste de estatus del posible inmigrante”, indican.

