La aplicación de Nuevo México para facilitar procesos: gestiona beneficios SNAP, Medicaid y TANF

El estado de Nuevo México ha dado un gran paso hacia la modernización de sus servicios al lanzar la nueva aplicación móvil YesNM.

Esta herramienta digital, creada por la Oficina de Servicios para Familias y Niños (CYFD) y la Agencia de Servicios Humanos (HSD), tiene como objetivo hacer más fácil el proceso de solicitud y gestión de beneficios para miles de residentes.

La noticia, que se publicó en el sitio web de la HCA de Nuevo México, resalta el compromiso del estado con la innovación y la accesibilidad.

¿Qué es la app YesNM para residentes de Nuevo Ḿéxico?

La aplicación YesNM, de acuerdo con Health Care Authority, es una extensión de la plataforma en línea YesNM ya existente. Se trata de una herramienta multifuncional que permite a los ciudadanos acceder a una amplia gama de servicios sociales desde la comodidad de sus dispositivos móviles.

Su diseño intuitivo y fácil de usar la hace accesible para un público diverso, reduciendo las barreras tecnológicas que a menudo enfrentan los solicitantes de ayuda.

¿Para qué sirve y cuáles son sus beneficios?

La función principal de la aplicación YesNM es centralizar el acceso a beneficios gubernamentales. A través de ella, los usuarios pueden:

Solicitar beneficios como asistencia alimentaria (SNAP), asistencia médica (Medicaid) y asistencia en efectivo para familias (TANF).

Verificar el estado de sus solicitudes en tiempo real.

Cargar documentos de manera segura y eficiente, eliminando la necesidad de visitas presenciales.

Recibir recordatorios sobre renovaciones de beneficios y citas importantes.

Consultar información relevante sobre sus casos.

Esta digitalización no solo mejora la eficiencia de los procesos gubernamentales, sino que también empodera a los ciudadanos.

La posibilidad de realizar trámites desde casa o desde cualquier lugar con conexión a Internet ahorra tiempo y dinero, especialmente para aquellos que viven en áreas remotas o tienen dificultades de transporte.

Además, la transparencia en el estado de las solicitudes ayuda a reducir la ansiedad.

