Clima en EEUU: conozca qué playas se encuentran bajo alerta por corrientes de resaca y qué esperar de la tormenta tropical Humberto

En Estados Unidos (EEUU) las personas deben estar atentas a las alertas de las autoridades meteorológicas para anticiparse a riesgos climáticos que puedan afectarlos, bien sea en pérdidas materiales o que sean una amenaza para su vida.

En este sentido, vale la pena destacar que actualmente hay dos fenómenos a los que debe prestar atención, uno en realidad es un indicador constante, específicamente para aquellos que viven en las costas del país y hacen uso de las playas.

El otro es el monitoreo de la más reciente formación tropical, hablamos de la Tormenta Humberto.

Alerta por corrientes de resaca en playas

En cuanto al primero, se trata de las corrientes de resaca.

Las personas deben recordar que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que las corrientes de resaca son poderosas corrientes de agua que fluyen desde la costa cercana, donde los nadadores ingresan al agua, hacia el océano abierto.

Estas se forman cuando una gran cantidad de agua se precipita hacia la orilla desde las olas rompientes y este fenómeno son potencialmente mortales.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta esta semana para distintos lugares de Wisconsin e Illinois, debido a que las condiciones para la costa no serán las mejores durante los siguientes días por la presencia de fuertes olas y corrientes de resaca.

De hecho, la entidad alertó a la población sobre todo en la zona del Lago Michigan, que es visitado por multitudes en esta época.

Por su parte, el NHC tiene alertas para este fin de semana:

De nivel moderado (amarillo): para al menos tres áreas de California, para al menos ocho áreas de Florida y para al menos tres de Carolina del Norte

Es posible que se produzcan rasgaduras potencialmente mortales y pueden aparecer repentinamente. Permanezca en aguas poco profundas y tenga cuidado con las olas que pueden derribarlo.

De nivel alto (rojo): para al menos dos áreas de Florida – Playas de la Bahía Costera y Playas de South Walton.

Es probable que se produzcan corrientes de resaca potencialmente mortales. Las condiciones de natación no son seguras para todos los niveles de nadadores.

Deben manténgase fuera del agua y seguir los consejos de la patrulla local de la playa y los sistemas de advertencia de banderas.

Sin embargo, hay que recordar que estas alertas pueden ser cambiantes, por lo que se recomienda que los que viven en las áreas costeras de los lugares mencionados revisen el mapa a tiempo real del NHC: Corrientes de resaca.

Proyección de la Tormenta Tropical Humberto

La tormenta tropical Humberto, se formó este miércoles en el Atlántico central y se espera un posible fortalecimiento en los próximos días.

Se indica que aunque por ahora no representa un peligro inmediato para el territorio continental, su trayectoria y la interacción con otros sistemas atmosféricos podrían modificar el panorama en breve.

El reporte más reciente señala que el sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 17 km/h, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

Y, a pesar de que se encuentra todavía lejos de la costa estadounidense, el NHC advirtió que las condiciones oceánicas podrían favorecer su intensificación.

Si mantiene su ritmo de crecimiento, la tormenta podría alcanzar la categoría de huracán antes de inicios de la próxima semana.

Entonces, hasta el momento Humberto no representa una amenaza directa para tierra firme en EEUU, las autoridades de varios países caribeños ya monitorean de cerca su evolución.

Los expertos señalan que es pronto para establecer con certeza qué zonas podrían verse afectadas 3n el país.

Sin embargo, los estados de la costa este, desde Florida hasta las Carolinas, permanecen atentos al desarrollo de la tormenta.

De confirmarse su fortalecimiento a huracán, Humberto podría provocar marejadas ciclónicas, fuertes lluvias y ráfagas de viento en sectores costeros a mediados de la próxima semana.