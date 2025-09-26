Alguacil de Indiana advierte sobre llamadas fraudulentas por supuestas multas: así funciona el esquema

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Alguacil del Condado Lake en Indiana alertó sobre una estafa en la que se hacen pasar por empleados para pedir dinero.

El alguacil Óscar Martínez Jr. declaró en un comunicado que han recibido varias quejas de residentes que reciben llamadas fraudulentas.

Los estafadores exigen dinero por supuestas multas o para evitar un arresto. Se aprovechan de las personas pidiéndoles pagar con transferencias, tarjetas de regalo o incluso Bitcoin como forma de pago.

¿Qué dice el alguacil sobre estas estafas telefónicas?

El alguacil Martínez Jr. reiteró que su departamento nunca llama para exigir dinero para "limpiar su nombre o evitar un arresto". La policía de St. John también recibió denuncias sobre el mismo tipo de estafa. La autoridad exhorta al público a colgar de inmediato si reciben una llamada similar.

¿Cómo funciona el sistema de multas en el condado Lake?

El sistema de multas en el Condado Lake es gestionado por la Oficina del Secretario del Circuito Judicial, no por el Departamento del Alguacil.

El pago de multas y tarifas judiciales se realiza en línea, en persona en el palacio de justicia o por correo. La citación inicial que entrega el oficial de policía es el documento legal que tiene toda la información.

¿Qué pasa si no pagas una multa?

La Oficina del Secretario Judicial envía un aviso tipo recordatorio de la multa, pero la ley establece que no recibirlo no es una excusa legal para no cumplir con la fecha límite.

Si no se paga o se toma alguna acción para la fecha límite, la corte emitirá una orden de "Fallo de Comparecencia". Esto puede resultar en multas adicionales o la suspensión de tu licencia de conducir.

