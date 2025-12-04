¡Caos en Ohio! Colapsan emergencias por esta falla en el 911: así fue la reacción de policías y bomberos

Suscríbete a nuestros canales

Un problema técnico en el sistema de despacho del 911 del condado de Lorain provocó retrasos en el envío de ayuda a múltiples emergencias, incluida la llamada realizada cuando el teniente Aaron Bober, oficial de la Policía de Sheffield Village, se desmayó fuera de servicio y posteriormente falleció.

La investigación de FOX 8 reveló que el centro de emergencias perdió minutos valiosos para responder, aun cuando los operadores aseguraron a los ciudadanos que la ayuda “ya estaba en camino”.

La situación quedó en evidencia cuando el jefe de bomberos de Sheffield Village, Scott Gilles, confirmó que su departamento nunca recibió la alerta inicial.

Aunque el operador del 911 indicó en la grabación que enviaría una ambulancia, el equipo local no tuvo conocimiento del incidente debido a la falla del software de despacho.

“No sabíamos que se estaba produciendo la llamada”, declaró Gilles al I-Team, una frase que deja clara la gravedad del fallo.

Minutos perdidos y testimonios de frustración

Los bomberos de Sheffield Village solo se enteraron de la emergencia cuando un capitán revisó una aplicación en su teléfono.

En una grabación del despacho, se escucha a un bombero preguntar: “¿Tenemos una llamada para Kevin Street?”, a lo que el centro respondió: “Afirmativo.

El sistema de locución no se activó para eso”. Según Gilles, este error añadió entre tres y tres minutos y medio al tiempo de respuesta habitual. “Cualquier retraso es inaceptable”, afirmó.

Aunque el jefe aclaró que no cree que la demora influyera en la muerte de Bober, insistió en que su equipo debería haber recibido alertas por radio y por computadora.

El problema tampoco se limitó a Sheffield Village: en Elyria, dos llamadas médicas nunca llegaron a los servicios de emergencia por los canales regulares. Un supervisor descubrió una de ellas varios minutos después.

El director de seguridad de Elyria, Chris Pyanowski, aseguró que finalmente se brindó la atención adecuada, pero señaló la necesidad urgente de revisar el sistema.

Paralelamente, el director del 911 del condado de Lorain, Kurt Scholl, explicó que parte del software falló, lo que obligó a los despachadores a usar un método alternativo.

También reconoció que el supervisor de turno no envió mensajes de texto a los jefes de bomberos para informar de la situación.

Cambios inmediatos y preocupación persistente

Ante lo ocurrido, Scholl anunció que implementará una lista de verificación para diversos escenarios y medidas de contingencia.

Gilles, sin embargo, advirtió que estas fallas han ocurrido antes y que no pueden repetirse. “Esto puede marcar la diferencia. La atención inmediata es crucial para cualquier resultado”, dijo.

La Asociación de Jefes de Bomberos del Condado de Lorain solicitará respuestas formales al director del 911, mientras los departamentos afectados insisten en que cada segundo perdido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube