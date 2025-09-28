¿Eres Inmigrante en Ohio? Accede hoy a servicios esenciales: legal, médico y empleo

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Ohio reafirma su compromiso con las comunidades de inmigrantes y refugiados, brindándoles una red de servicios esenciales que les ayuda a integrarse y tener éxito.

Varias organizaciones sin fines de lucro en Ohio, a menudo mencionadas en recursos estatales, proporcionan asistencia legal especializada para inmigrantes.

Apoyo legal para inmigrantes y asistencia en trámites migratorios en Ohio

Los recién llegados pueden acceder a ayuda para completar formularios ante USCIS, representaciones en entrevistas de asilo y procedimientos ante la Corte de Inmigración.

Organizaciones como Community Refugee and Immigration Services (CRIS) y diversas Caridades Católicas a lo largo del estado manejan activamente casos de ajuste de estatus, peticiones familiares y visas humanitarias.

Estos servicios garantizan que los inmigrantes conozcan sus derechos y naveguen el complejo sistema migratorio.

Cursos de inglés para inmigrantes

El Departamento de Trabajo y Servicios para la Familia de Ohio (ODJFS) enfatiza los programas para refugiados, buscando su plena participación en la fuerza laboral.

Agencias afiliadas ofrecen servicios de empleo, incluyendo preparación laboral y colocación.

Además, los programas ASPIRE de Ohio proporcionan clases gratuitas de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL), una herramienta fundamental para la adaptación.

Estos esfuerzos empoderan a los inmigrantes, permitiéndoles alcanzar la autosuficiencia económica.

Servicios de salud disponibles para inmigrantes en Ohio

Aunque la información sobre servicios médicos específicos puede variar, los recursos oficiales de salud pública en ciudades clave como Columbus, junto con las agencias de reasentamiento, suelen ayudar a los inmigrantes a acceder a servicios de salud esenciales.

Esto abarca atención médica general, dental y de salud mental, asegurando que las familias de inmigrantes y refugiados reciban la atención necesaria para prosperar en sus nuevas comunidades.

El estado de Ohio fomenta activamente la integración social y el bienestar a través de estas redes.

