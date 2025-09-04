Licencia de conducir en Ohio: lo que todo menor de 21 años debe saber de la nueva Ley

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva ley de tránsito en Ohio cambiará la forma en que los jóvenes menores de 21 años acceden a la licencia de conducir, con el objetivo de reducir accidentes y muertes viales.

A partir de finales de septiembre, entrará en vigor el Proyecto de Ley 96 de la Cámara de Representantes, que elimina la posibilidad de obtener el documento únicamente con la aprobación del examen escrito en el Buró de Vehículos Motorizados (BMV).

Cambios en la normativa y razones detrás de la medida

La norma establece que cualquier persona menor de 21 años deberá cumplir con requisitos de educación vial antes de obtener su licencia, un cambio que apunta a frenar la siniestralidad.

De acuerdo con las autoridades estatales, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes.

Desde 2020, Ohio registra más de 200.000 accidentes, de los cuales 600 resultaron fatales y estuvieron relacionados con conductores adolescentes.

El legislador que impulsó la norma aseguró que la modificación responde a una “necesidad urgente de proteger vidas en las carreteras”.

Las escuelas de conducción ya se preparan para recibir un número mayor de estudiantes. “Nuestro objetivo fundamental es prevenir las tragedias que muchos de nosotros hemos visto sufrir a estas familias”, explicó Gene Jarman, instructor de Premier Driving School.

Reacciones divididas entre los residentes

Para atender la alta demanda, los centros de formación vial recurren a nuevas modalidades de enseñanza, incluyendo clases virtuales, que permiten a los jóvenes de áreas remotas acceder a la capacitación sin necesidad de transporte.

Sin embargo, el cambio no ha estado exento de debate. Bill Borden, residente del municipio de Washington, expresó preocupación por los jóvenes que dependen de la licencia para trabajar: “No quisiera desanimarlos, por eso hay excepciones”.

Otros ciudadanos respaldaron la medida. Otto Smith, de Oakwood, declaró: “Creo que es bastante justo. La gente que conduce debería siempre procurar la seguridad y obtener su licencia con la preparación adecuada”.

Con la entrada en vigor de esta legislación, Ohio se suma a los estados que buscan reforzar la seguridad vial a través de una mayor formación previa para los conductores jóvenes.

