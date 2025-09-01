Descubre cuánto cuesta obtener la licencia de matrimonio en Nashville: este es el descuento que pagas en efectivo

Suscríbete a nuestros canales

La obtención de la licencia de matrimonio en Nashville implica ciertas condiciones y requisitos para las parejas que desean contraer matrimonio.

Una particularidad importante es la diferencia en el monto a cancelar dependiendo del método de pago, la cual puede beneficiar a los solicitantes.

De acuerdo con la información obtenida del portal web oficial de Nashville, la tarifa por la licencia de matrimonio es de $99.50 si se realiza el pago en efectivo dólares, mientras que pagando con tarjeta el costo asciende a $101.49. No se aceptan cheques para este trámite.

Además del pago en efectivo, se puede reducir el costo en $60 si al momento de solicitar la licencia se presenta un certificado notariado de finalización de asesoramiento prematrimonial. Este certificado debe ser entregado en formato original como comprobante válido para obtener el descuento.

Requisitos y especificaciones para la licencia

Para realizar la solicitud, ambas partes deben presentarse personalmente en la oficina ubicada en el Edificio Howard, que es la única autorizada para emitir estas licencias en el condado.

Además, es obligatorio presentar una solicitud completada en línea con anterioridad, junto con una identificación oficial con fotografía válida y comprobante del número de seguro social cuando corresponda. La licencia tiene una vigencia de 30 días desde su emisión.

Para casos especiales, como personas con discapacidades físicas o personas encarceladas, se permite la presentación de declaraciones juradas notariadas y cartas de consentimiento emitidas por profesionales autorizados para facilitar la obtención del documento.

Este procedimiento y sus detalles están regulados por la Oficina del Secretario del Condado de Davidson en Nashville, que también informa sobre sus horarios y días de cierre por festivos oficiales.

