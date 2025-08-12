Entérate cuánto cuesta obtener una licencia de matrimonio en Carolina del Norte: aquí los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

En Carolina del Norte, las parejas que deseen casarse deben seguir los requisitos legales establecidos por el estado. El proceso es relativamente sencillo, pero para evitar inconvenientes, es esencial conocer los detalles importantes.

Algunos puntos a considerar son:

Los documentos que necesitarán.

Los costos asociados con el trámite.

Quién puede oficiar la ceremonia.

Casos especiales, como los matrimonios entre parejas del mismo sexo o de personas sin estatus migratorio regular.

¿Cuáles son los requisitos para casarse en Carolina del Norte?

En Carolina del Norte, para casarse, las parejas necesitan solicitar una licencia de matrimonio. Ambas personas deben acudir juntas a la oficina del Registro de Escrituras (Register of Deeds) de cualquier condado del estado.

No es obligatorio que la ceremonia se celebre en el mismo condado donde se obtiene la licencia, reseña Enlace Latino NC.

A diferencia de otros estados, no hay un periodo de espera. Esto significa que pueden casarse el mismo día que reciben la licencia.

Sin embargo, es importante recordar que la licencia de matrimonio solo es válida por 60 días. Si no se casan dentro de ese plazo, deberán solicitar y pagar una nueva licencia.

¿Cuáles son los documentos que se deben presentar?

Identificación con foto: Puedes usar tu licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación del estado.

Número de Seguro Social (SSN): Si no tienes uno, puedes firmar una declaración jurada para confirmarlo.

Documentación de divorcio: Si te divorciaste en los últimos 60 días, deberás presentar una copia certificada del decreto de divorcio.

¿Cuál es la edad mínima para casarse en Carolina del Norte?

En Carolina del Norte, la edad legal para contraer matrimonio es a los 18 años.

Sin embargo, las personas de 16 o 17 años también pueden casarse. Para ello, necesitan el consentimiento por escrito de sus padres o tutores legales.

¿Cuánto cuesta obtener una licencia de matrimonio en Carolina del Norte?

El costo de la licencia de matrimonio es de $60 en casi todos los condados de Carolina del Norte.

Para el pago, la mayoría de las oficinas del registro aceptan efectivo, y algunas también permiten usar tarjetas de débito o crédito.

Sin embargo, es buena idea confirmar con la oficina del condado que te corresponde para asegurarte de las opciones de pago disponibles.

