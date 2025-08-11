Trump estaría considerando flexibilizar leyes sobre la marihuana

Suscríbete a nuestros canales

En una cena efectuada en Nueva Jersey, en el club privado Bedminster, el presidente Donald Trump, tocó un tema políticamente potente que aún está en debate: la flexibilización de las restricciones federales o leyes a la marihuana.

“Tenemos que analizar eso”, reconoció Trump ante el pequeño grupo de donantes, según dos personas presentes. “Es algo que vamos a analizar”.

Hace casi un año, Trump señaló que su regreso a la Casa Blanca marcaría el inicio de una nueva era para la marihuana, que facilitaría el acceso de los adultos a productos seguros y daría a los estados mayor margen de maniobra para impulsar su legalización.

La inacción de Trump sobre la marihuana sigue siendo un compromiso incumplido por parte de un presidente que ha actuado con rapidez en otras promesas de su campaña.

Los principales asesores políticos de Trump señalan que la medida podría contribuir al apoyo republicano antes de las elecciones de mitad de mandato. No obstante, otros asesores son cautelosos y advierten que las ramificaciones morales y legales podrían ser mayores los beneficios y hasta contraproducentes políticamente.

Múltiples posiciones públicas sobre el tema

El CEO de Scotts Miracle-Gro (gigante de la jardinería, líder de la naciente industria del cannabis), James Hagedorn, expresó la semana pasada para Fox Business que Trump le aseguró en privado a él y a otras personas, “en múltiples ocasiones”, que planea reclasificar la marihuana a una categoría de sustancias menos controladas.

La reforma de la política sobre la marihuana estuvo ausente en los principales objetivos publicados recientemente por el recién nombrado jefe de la DEA de Trump, Terrance Cole.

En un artículo publicado en Truth Social en septiembre, Trump anunció su intención de votar a favor de una medida electoral para legalizar la marihuana recreativa en su estado natal, Florida.

Foto: Cortesía

Agregó que como presidente “seguiría centrándose en la investigación para desvincular los usos medicinales de la marihuana de una droga de la Lista 3”.

Actualmente, la marihuana está clasificada como droga de la Lista 1, categoría federal para sustancias ilícitas sin uso médico actualmente aceptado y con alto potencial de abuso.

Trump ha declarado apoya que pase a la Lista 3, que la DEA defina como “drogas con un potencial moderado a bajo de dependencia física y psicológica”.

“Como dije antes, creo que es hora de poner fin a los arrestos y encarcelamientos innecesarios de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal”, dijo Trump en la publicación.

La decisión requiere pensarlo bien

Para Trump, cuya posición de mano dura contra la delincuencia ha hecho hincapié en empoderar a la Policía para perseguir a los infractores de drogas, esta preocupación podría convertirse en un punto de conflicto.

Por otro lado, están las opiniones personales de Trump. Aunque su postura pública sobre el consumo de marihuana se ha suavizado en los últimos años, sigue siendo un conocido abstemio cuyas opiniones estuvieron influenciadas por al alcoholismo de su difunto hermano.

Los defensores de un cambio han instado pública y privadamente a Trump a comprometerse a reprogramar la marihuana, con el argumento de que abriría oportunidades de investigación, nuevos empleos, y daría claridad a millones de pacientes en estados que legalizaron la marihuana medicinal, incluidos los veteranos.

De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center de 2024, el 60 % de los estadounidenses apoya la legalización de la marihuana recreativa, frente al 11 % de las personas que opinan que no debería ser legal para ningún propósito.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube