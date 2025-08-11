Donald Trump "castiga" a tres expresidentes de EEUU que no le simpatizan: así oculta sus retratos en la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump ordenó trasladar los retratos oficiales de los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y George H. W. Bush a un área menos visible de la Casa Blanca, rompiendo con el protocolo que reserva a los mandatarios más recientes un lugar destacado para exhibir sus imágenes a los invitados durante actos oficiales.

Según informó CNN, las pinturas fueron reubicadas en la Gran Escalera, un espacio restringido solo a la primera familia, agentes del Servicio Secreto y personal autorizado.

El cuadro de Obama fue colocado en la parte superior de la escalera, mientras que los de los Bush quedaron en un área no especificada.

Cambio que rompe con la tradición presidencial

No es la primera vez que Trump modifica la disposición de los retratos presidenciales. En abril, ya había ordenado retirar el de Obama para reemplazarlo temporalmente con una pintura estilo pop-art que aludía a un intento de asesinato contra él durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Aquella decisión fue calificada como “de mal gusto” por historiadores presidenciales como Ted Widmer, quien lamentó que se apartara de la tradición de honrar a líderes de ambos partidos.

La nueva ubicación de las obras ha sido vista por críticos como un gesto político y una alteración innecesaria de la herencia visual de la mansión ejecutiva.

Un movimiento en medio de tensiones políticas

El cambio coincide con un período de fuertes roces entre Trump y Obama. A fines de julio, el actual mandatario acusó a su predecesor de intentar manipular las elecciones presidenciales de 2016, calificando ese supuesto acto como “traición” y reclamando “consecuencias severas”.

La respuesta desde las oficinas de Obama no tardó: su portavoz, Patrick Rodenbush, tachó las declaraciones de “ridículas” y las consideró un intento de distracción.

Pese a las críticas, la Casa Blanca defendió el derecho de Trump a reorganizar el espacio, recordando que anteriores presidentes también realizaron cambios en la decoración.

