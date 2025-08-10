¡Dialogo! Donald Trump piensa invitar a Zelenski para su encuentro con Putin

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, se encuentra analizando el invitar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al encuentro del próximo viernes 15 de agosto de 2025, en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Según reportaron este domingo medios como NBC, CNN y NewsNation, el mandatario estadounidense aún no ha descartado por completo incluir a Zelenski en la reunión.

Encuentro entre Trump y Putin podría estar presenciado por Zelenski

De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría «una cumbre trilateral» o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin.

Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

El encuentro se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones.

El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y «nacen muertas».

Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que «el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania».

