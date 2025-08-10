¡Crisis en Haití! Papa León XIV clama por la liberación de los rehenes y pide apoyo internacional

Suscríbete a nuestros canales

En una enérgica declaración, el papa León XIV realizó un llamado urgente por la liberación inmediata de los rehenes en Haití, pidiendo a la comunidad internacional que intervenga con apoyo "concreto" para ayudar a la nación caribeña.

Este domingo 10 de agosto, el pontífice abordó el incremento de violencia que se vive en Haití y demandó un apoyo mundial, informó Vatican News.

"Dirijo un sentido llamado a todos los responsables para que los rehenes sean liberados inmediatamente, y pido el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz", expresó León XIV.

Llamado de emergencia para Haití

Tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV alzó la voz por la grave situación en Haití, denunciando ante los miles de fieles en la Plaza de San Pedro la escalada de violencia, que incluye "asesinatos, violencia de todo tipo, trata de personas, exilios forzados y secuestros".

En un comunicado de la Santa Sede, el pontífice calificó la situación del pueblo haitiano como "cada vez más desesperada" e hizo un "ferviente llamamiento a todos los responsables para que liberen inmediatamente a los rehenes".

Además, solicitó "el apoyo concreto de la comunidad internacional" para que los haitianos puedan vivir en paz.

Crisis prolongada en Haití

Haití se enfrenta a una de las crisis humanitarias más graves de su historia, con bandas armadas que, desde 2024, expanden su influencia más allá de la capital.

La policía, superada en número y recursos, no logra contener la violencia. Con una población de 11 millones, la nación caribeña cuenta con 1.3 millones de desplazados internos, y la creciente agresividad de los grupos criminales dificulta el trabajo humanitario, debilitando aún más el tejido social.

El 4 de agosto, se llevó a cabo un ataque perpetrado por un comando armado contra el orfanato Sainte-Hélène en Puerto Príncipe, la misionera irlandesa Gena Heraty, junto con siete de sus colaboradores y una niña de tres años con discapacidad, fue secuestrada.

Este suceso, reportado por Vatican News, subraya la profunda crisis de seguridad en Haití. La nación se encuentra bajo el control de bandas armadas que, solo entre abril y junio de este año, fueron responsables de la muerte de más de 1,500 personas, además de perpetrar cientos de secuestros y agresiones sexuales.

Ante esta situación, el empresario Laurent Saint-Cyr asumió el liderazgo del Consejo Presidencial de Transición. A la par, André Vladimir Paraison fue designado nuevo director de la Policía Nacional con la promesa de "restaurar la seguridad en todo el país, arrestar a los líderes de las pandillas y llevarlos ante la justicia".

