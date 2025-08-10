"El riesgo de conflicto nuclear se mantiene": Rusia exige a EEUU que detenga las presiones

Suscríbete a nuestros canales

En un llamado directo a Estados Unidos, el gobierno ruso exigió el cese de las "presiones" y alertó sobre el riesgo de una "permanente tensión nuclear" que amenaza la estabilidad global.

La declaración, emitida por el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, este domingo 10 de agosto, subraya la creciente preocupación de Moscú por lo que considera una escalada de la retórica y las acciones hostiles por parte de Washington, informó EFE.

"El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (...), vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos", comentó en declaraciones a la televisión pública.

Rusia: "se necesita voluntad política"

El portavoz del Ministerio de Exteriores, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska, expresó que lo que el mundo necesita en estos momentos de conflicto es "voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas relaciones internacionales".

“Por lo menos, en el diálogo con EE.UU. surgen algunos brotes verdes de sentido común que tanto se echaron de menos en los últimos meses y años”, explicó.

Una tensión nuclear a punto de explotar

Durante su intervención, el diplomático ruso también advirtió que “el riesgo de conflicto nuclear se mantiene” y que la tensión estratégica “no disminuye".

Esto en referencia a las sanciones económicas impuestas, el aumento de la presencia militar de la OTAN en las fronteras de Rusia y el despliegue de sistemas de misiles en Europa del Este.

“Nosotros no somos los iniciadores de pasos de escalada. Nosotros tomamos medidas para contrarrestar y así seguiremos de aquí en adelante”, dijo luego de que Moscú levantara la moratoria al tratado INF de eliminación de misiles de corto y medio alcance.

Trump y Putin se reúnen

El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras un ultimátum de diez días impuesto por este último para poner fin a la guerra en Ucrania.

De acuerdo con expertos políticos, uno de los temas centrales de la cumbre será la seguridad estratégica, dado que el último tratado de desarme entre ambas potencias, el START III, expira a principios de 2026.

Este asunto ya se había abordado en el anterior encuentro de los dos mandatarios en junio de 2018, en Helsinki.

El gobierno ruso reiteró su disposición a mantener conversaciones con la administración estadounidense para encontrar soluciones a las diferencias existentes.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube