Adidas acusado de plagio: el gobierno mexicano interviene por la copia de huaraches indígenas y pide indemnización

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de México acusan a la reconocida empresa de ropa deportiva Adidas de plagio sobre el trabajo de artesanos mexicanos al sur del país.

De acuerdo con su alegato, el nuevo diseño de sandalias que promociona Adidas, es bastante similar al calzado tradicional indígena, conocido como huaraches.

México acusa a Adidas de plagio

En este sentido, las autoridades mexicanas aseguran que no es la primera vez que empresas reconocidas de ropa y artículos de vestimenta plagian artesanías tradicionales de México.

Por este motivo, solicitaron a Adidas que retire el nuevo modelo de calzado del mercado.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el viernes que las autoridades de Oaxaca ya están en conversaciones con la marca con el fin de indemnizar a los artistas plagiados y que el gobierno mexicano está organizando reformas legales en aras de evitar la copia de artesanías del país.

Se trata de la sandalia 'Oaxaca Slip-On', la cual fue creada por el diseñador estadounidense Willy Chavarría para la empresa Adidas Originals.

Esta sandalia muestra en su diseño unas delgadas tiras de cuero trenzado de forma muy similar al de los huaraches tradicionales de Oaxaca.

Foto: Cortesía

Respuesta de Adidas

La empresa respondió el viernes en una carta, donde afirma que "valora profundamente la riqueza cultural de los pueblos indígenas de México y reconoce la relevancia" de estas críticas.

Adicionalmente pidió una reunión con las autoridades locales con el fin de acordar cómo van a reparar el daño que causó su diseño a las poblaciones indígenas mexicanas.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube