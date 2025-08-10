Arrestan a una mujer en Doral por atacar el Ayuntamiento con un cuchillo: ¿Por qué buscaba atacar a la alcaldesa?

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, una mujer fue arrestada por las autoridades por atacar con un cuchillo el Ayuntamiento de Doral, en Miami, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con reportes policiales, la mujer causó daños estructurales en la entrada del Ayuntamiento cuando intentaba ingresar a la fuerza.

Asimismo, señalan que se trata de una mujer identificada como Laura Cabrera, de 54 años, quien es residente de Doral.

En este sentido, destaca que Cabrera intentó ingresar a la fuerza al Ayuntamiento de Doral armada con un cuchillo con el que golpeó en repetidas ocasiones los cristales de puertas y ventanas del edificio.

Cuando no pudo ingresar al Ayuntamiento, se fue hasta el Doral Cultural Arts Center gritando consignas contra la corrupción; ante la situación, vecinos llamaron a las autoridades.

¿Por qué buscaba atacar a la alcaldesa?

Cuando los efectivos policiales revisaron las cámaras de seguridad, lograron reconocer a Cabrera como una mujer con un historial criminal amplio.

Tras verificar la información, las autoridades arrestaron a Cabrera en su vivienda, donde alegó que estaba escuchando voces y culpaba a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga por sus problemas personales.

Hasta el momento, la mujer esta bajo la custodia policial en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. Se supo que se enfrenta a diversos cargos por daños que superan los mil dólares, resistencia a la autoridad, entre otros delitos menores.

