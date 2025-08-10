Redada del ICE en Los Ángeles: arrestan en Van Nuys a 20 jornaleros y vendedores ambulantes

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo de ICE realizado la mañana del viernes 8 de agosto en Van Nuys resultó en la detención de hasta 20 personas, entre jornaleros y vendedores ambulantes, generando preocupación en la comunidad local. La información fue obtenida del portal web MundoNow Network.

La redada tuvo lugar en el estacionamiento del Home Depot, en la intersección de Roscoe Boulevard y Balboa Boulevard. Según testigos, el operativo comenzó poco después de las 8:00 a.m. con la llegada de varias camionetas SUV y vehículos sin identificación oficial.

Ante la advertencia de la presencia de agentes, algunos presentes intentaron dispersarse, pero varios fueron detenidos. Entre los arrestados se encontraba una vendedora ambulante, mientras que otros testigos denunciaron excesiva fuerza, incluyendo golpes a un joven migrante y agresiones físicas por parte de los agentes responsables.

Uso de fuerza y testimonios de testigos

Testigos relataron que un detenido identificado como "Canelo" fue sacado a la fuerza tras romper el cristal de su vehículo y que algunas personas desaparecieron en medio del operativo.

Jocelyn Vásquez y Diana Roa, que presenciaron los hechos, expresaron preocupación por la violencia ejercida, subrayando que se tomaron detenidos por la fuerza y que un joven guatemalteco fue sujetado por el cuello por un agente.

Precedentes de redadas y contexto legal

Este no es un caso aislado, ya que habitantes del área afirmaron que en lo que va del año se han registrado al menos cinco operativos similares en ese mismo punto de Van Nuys.

Estas redadas han generado ambiente de tensión y miedo entre jornaleros y vendedores ambulantes, quienes dependen de ese lugar para su sustento diario.

El operativo se produce en un marco de disputa legal y política entre la administración federal y la ciudad de Los Ángeles, que ha visto limitadas ciertas acciones de ICE en el estado por órdenes judiciales recientes.

La comunidad continúa en alerta ante la posibilidad de que se repitan estos operativos en el futuro cercano.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.