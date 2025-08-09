“Lo perdimos todo”: Familias de inmigrantes detenidos por Trump enfrentan ruina y deportaciones masivas

Suscríbete a nuestros canales

La política migratoria del presidente Donald Trump está teniendo un impacto devastador sobre miles de familias de inmigrantes detenidos en Estados Unidos, como la de Ariel Figueredo López, un cubano que ingresó legalmente en 2023 con un permiso CBP One.

Tras construir una nueva vida junto a su pareja, Eliani Rusindo, con trabajo constante, un vehículo, tarjetas de crédito y planes familiares, Figueredo fue arrestado en Arkansas por intentar corregir un error en una multa de tránsito, reseña El País de España.

Desde entonces lleva más de cinco meses detenido en Luisiana, sin antecedentes criminales y sin opción de fianza, mientras su familia enfrenta una debacle económica. Su historia refleja una crisis generalizada.

Detenciones sin delitos, sueños arruinados

Miles de inmigrantes han sido detenidos en todo el país por infracciones menores o simples errores burocráticos, como parte de una renovada cruzada antiinmigrante del trumpismo.

Aunque el ICE no confisca bienes, la deportación pone en peligro pertenencias, viviendas y ahorros debido a la falta de protecciones legales.

Figueredo perdió su auto y su historial crediticio se vio arruinado; su familia ha desembolsado más de 3.000 dólares para su defensa legal y lucha por no perderlo todo. Mientras tanto, su novia tuvo que regresar a Florida sin dinero ni respaldo.

Comunidades enteras bajo amenaza

El miedo a ser arrestado ha llevado a cientos de inmigrantes a implementar planes de contingencia: designar representantes legales, retirar dinero de cuentas bancarias y crear listas de emergencia.

Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC) promueven talleres para preparar a las familias ante posibles detenciones.

Sin embargo, ni siquiera los inmigrantes con décadas en Estados Unidos, hijos nacidos en el país o propiedades están a salvo.

Casos como el de una mujer haitiana detenida durante su cita para regularizar su estatus demuestran el alcance de estas políticas.

A pesar de haber construido una vida digna, ahora su familia teme perder todo. El impacto humano, social y económico de estas medidas se multiplica a diario.

