Vuelve el 20% de inicial y las 12 cuotas con Cashea a esta famosa tienda de celulares y equipos

La empresa de tecnología SoyTechno volverá a vender con el 20% de inicial y 12 cuotas para pagar con Cashea, así lo confirmó el analista económico Nelin Escalante en su cuenta de Instagram.

Asimismo, apuntó que la sede ubicada en la avenida Andrés Galarraga, la más grande de la empresa, abrirá sus puertas a partir del próximo lunes a las 9 de la mañana por 60 horas continuas, incluyendo además las ventas online.

Esta nueva tienda fue inaugurada el 7 de diciembre de 2024, convirtiéndose en el primer establecimiento de este estilo en abrir por 48 horas continuas en Navidad, pero para este año superará esta marca.

¿Qué ofrece SoyTechno?

La tienda cuenta con una gran variedad de productos enfocados en la parte tecnológica, donde destacan celulares, smartwatches, laptops y tablets.

En el hogar como televisores, neveras, aires acondicionados, cocinas, entre otros productos. También para el ciudado personal con secadoras, planchas, afeitadoras, etc.

