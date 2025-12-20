Ingreso Contra la Guerra Económica de diciembre: ¿cuándo lo reciben los pensionados?

Suscríbete a nuestros canales

El depósito para los pensionados suele realizarse en la última etapa del cronograma mensual, una vez que se ha cancelado a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública.

Se espera que el pago se active entre el 20 y el 23 de diciembre de 2025.

Generalmente, este pago coincide o es muy cercano a la fecha en que el IVSS deposita la pensión del mes siguiente (enero 2026), la cual se estima para el lunes 22 de diciembre.

El monto está indexado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Para los pensionados, el valor establecido es de $50 (indexados).

Pasos para recibirlo y cobrarlo

Recibirás un mensaje de texto del número 3532 o una notificación a través de la aplicación veMonedero .

Debes ingresar a tu perfil en la plataforma, ir a la sección "Protección Social" y darle al botón "Aceptar" en el bono correspondiente.

en el bono correspondiente. Una vez aceptado, puedes transferir los fondos a tu cuenta bancaria registrada en la sección "Monedero" -> "Retiro de Fondos".

Recomendaciones para Pensionados

Mantenga sus datos actualizados: Verifique que su número de teléfono y cuenta bancaria sean correctos en el sistema.

Uso del Biopago: Recuerde que puede utilizar los fondos directamente en comercios con puntos BiopagoBDV sin necesidad de transferir el dinero al banco.

La pensión regular (Bs. 130) es un depósito distinto que llega directamente a su cuenta bancaria, mientras que el Bono de Guerra llega exclusivamente a través del Sistema Patria.

